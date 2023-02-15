Özel mobil uygulama oluşturma konusunda uzmanlaşmış, önde gelen no-code bir platform olan Thunkable, yakın zamanda kapsamlı bir işbirliği ve yönetim araçları yelpazesi olan Thunkable Organizations'ı piyasaya sürdü. Bu gelişme, farklı boyutlardaki kuruluşların birleşik bir çalışma alanında zahmetsizce işbirliği yapmasını sağlayarak, özel uygulamalara yönelik artan talebe yanıt olarak mobil öncelikli deneyimlerin hızlı bir şekilde oluşturulmasını kolaylaştırıyor.

Dünya çapında 3,5 milyondan fazla kullanıcıyı destekleyen Thunkable, tamamen yerel mobil uygulamaların herhangi bir önkoşul teknik bilgisi olmadan üretilebildiği, oldukça erişilebilir bir geliştirme platformu olarak ortaya çıkmıştır. Özellikle Thunkable, mobil odaklı çözümler geliştirmek için Fortune 500 şirketlerinin %40'ındaki çalışanlar tarafından istihdam edilmiştir.

Thunkable'ın CEO'su Arun Saigal, farklı sektörlerden işletmelerin no-code platformları hızla benimseyen son teknoloji kuruluşlarla birlikte süreçleri optimize etmeye çalıştığını fark etti. İşletmeler, her çalışana no-code araçlar sağlayarak, BT veya ürün ekiplerine aşırı yük bindirmeden çözümler geliştirebilir. Bu kapsayıcı yaklaşım, Thunkable Organizations'ın hızlı, kuruluş genelinde mobile öncelik veren çözümler geliştirmesini kolaylaştırmasını sağlar.

Tasarım, Geliştirme ve Dağıtım Boyunca Hızı Artırma

Thunkable Organizations'a dahil edilen üç önemli yetenek, işbirliği, yönetim ve sürüm kontrolüdür. Ekipler, birleşik bir çalışma alanından mobil uygulamaları aynı anda tasarlayabilir, geliştirebilir, test edebilir ve konuşlandırabilir ve işbirliğine dayalı bir ortamı teşvik edebilir. Gelişmiş yönetim işlevleri, tüm geliştirme süreci boyunca yöneticilere, düzenleyicilere ve onaylayıcılara uygun girdi seviyeleri sağlar. Ek olarak sürüm kontrolü, ekiplerin ilerlemeyi izlemesine, değişiklikleri geri almasına ve özgürce yineleme yapmasına olanak tanırken no-code platformlardaki üretim sınıfı uygulamalardan beklenen standartları korur.

Yükselişte Vatandaş Gelişimi

Project Management Institute'a göre, özel uygulamaların yaklaşık %60'ı şu anda BT departmanları dışında geliştiriliyor ve %30'u çok az teknik bilgiye sahip olan veya hiç olmayan çalışanlar tarafından yapılıyor. Citizen Development'ın artan yaygınlığı, hem teknik hem de teknik olmayan personelin yeni çözümler ve ürünler geliştirmesini sağlayarak, BT kaynaklarına aşırı yük bindirme veya uzun geliştirme döngülerine katlanma ihtiyacını ortadan kaldırdı.

Thunkable'ın CTO'su WeiHua Li, Thunkable'ın şirketlerin önceden var olan çekirdek teknoloji yığınlarıyla sorunsuz bir şekilde birleşecek şekilde tasarlandığını ve temel bir yatırım olarak kullanılmaya devam edilmesini sağladığını açıklıyor. Thunkable'ın güçlü entegrasyon özelliklerinden yararlanarak, kuruluşların aynı anda arka uç sistemlerine erişirken aynı anda mobil öncelikli bir çözüm oluşturması sorunsuz hale gelir. Tasarım, pazarlama, ürün, BT, İK ve diğer departmanlardaki ekiplere Thunkable Organizasyonları vermek, onları sadece birkaç gün içinde hızla yeni çözümler, kavramlar ve uygulamalar geliştirme konusunda güçlendirecektir.

Diğer platformlar arasında AppMaster , low-code ve no-code platformlar dünyasında bir endüstri lideri olarak öne çıkıyor. Ölçeklenebilir, özel arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmak için her boyuttan ve sektörden işletmeye güç verir. Kuruluşlar, AppMaster araç setlerine dahil ederek, uygulama geliştirme süreçlerini önemli ölçüde hızlandırabilir ve maliyetleri düşürerek, hızla gelişen dijital ortamda rekabetçi kalmalarını sağlayabilir.