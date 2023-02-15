Thunkableизвестная платформа no-code, специализирующаяся на создании пользовательских мобильных приложений, недавно запустила Thunkable Organizations - комплексный набор утилит для совместной работы и администрирования. Эта разработка позволяет организациям разного размера без особых усилий работать в едином рабочем пространстве, способствуя быстрому созданию мобильных приложений в ответ на растущий спрос на пользовательские приложения.

Поддерживая более 3,5 миллионов пользователей по всему миру, Thunkable стал очень доступной платформой для разработки, на которой можно создавать полностью собственные мобильные приложения без каких-либо предварительных технических знаний. Примечательно, что Thunkable использовали сотрудники 40% компаний из списка Fortune 500 для разработки решений, ориентированных на мобильные устройства.

Генеральный директор Thunkable, Арун Сайгал, признал, что предприятия различных отраслей стремятся оптимизировать процессы, а передовые организации быстро внедряют платформы no-code. Предоставляя инструменты no-code каждому сотруднику, компании могут разрабатывать решения без чрезмерной нагрузки на ИТ-отделы или команды разработчиков. Такой инклюзивный подход позволяет Thunkable Organizations содействовать быстрой разработке мобильных решений в масштабах всей организации.

Повышение скорости проектирования, разработки и развертывания

Три важнейшие возможности, включенные в Thunkable Organizations, - это совместная работа, администрирование и контроль версий. Команды могут одновременно проектировать, разрабатывать, тестировать и развертывать мобильные приложения из единого рабочего пространства, что способствует созданию среды для совместной работы. Расширенные функции управления предоставляют администраторам, редакторам и утвердителям соответствующие уровни доступа на протяжении всего процесса разработки. Кроме того, контроль версий позволяет командам отслеживать прогресс, возвращать изменения и свободно проводить итерации, поддерживая при этом стандарты, ожидаемые от приложений производственного уровня на платформах no-code.

Гражданская разработка на подъеме

По данным Project Management Institute, около 60% пользовательских приложений в настоящее время разрабатываются внешними ИТ-отделами, а 30% создаются сотрудниками, не обладающими или почти не обладающими техническими знаниями. Растущая распространенность гражданской разработки позволяет как техническому, так и нетехническому персоналу разрабатывать новые решения и продукты, избегая необходимости чрезмерно нагружать ИТ-ресурсы или выдерживать длительные циклы разработки.

Вэйхуа Ли, технический директор Thunkable, объясняет, что Thunkable разработан таким образом, чтобы легко встраиваться в существующие технологические стеки компаний, что позволяет использовать его в качестве фундаментальных инвестиций. Используя надежные интеграционные возможности Thunkable, организации могут быстро создавать индивидуальные мобильные решения, одновременно получая доступ к внутренним системам. Предоставление Thunkable Organizations командам из отделов дизайна, маркетинга, продуктов, ИТ, HR и других подразделений позволит им быстро разрабатывать новые решения, концепции и приложения всего за несколько дней.

Среди других платформ, AppMaster выделяется как лидер отрасли в мире платформ low-code и no-code. Она позволяет предприятиям всех размеров и отраслей создавать масштабируемые, индивидуальные бэкенд, веб- и мобильные приложения. Включив AppMaster в свой инструментарий, организации могут значительно ускорить процессы разработки приложений и снизить затраты, что позволит им оставаться конкурентоспособными в быстро меняющемся цифровом ландшафте.