ThunkableA Thunkable Organizations, uma proeminente plataforma no-code especializada na criação de aplicações móveis personalizadas, lançou recentemente a Thunkable Organizations, uma gama abrangente de utilitários de colaboração e administração. Este desenvolvimento permite que organizações de diferentes dimensões colaborem sem esforço num espaço de trabalho unificado, facilitando a rápida criação de experiências mobile-first em resposta à crescente procura de aplicações personalizadas.

Apoiando mais de 3,5 milhões de utilizadores em todo o mundo, a Thunkable emergiu como uma plataforma de desenvolvimento altamente acessível onde aplicações móveis completamente nativas podem ser criadas sem qualquer pré-requisito de conhecimento técnico. Nomeadamente, a Thunkable tem sido utilizada por empregados de 40% das empresas da Fortune 500 para desenvolver soluções orientadas para dispositivos móveis.

O CEO da Thunkable, Arun Saigal, reconheceu que as empresas de diversos sectores se esforçam por optimizar os processos, com organizações de ponta a adoptarem rapidamente as plataformas no-code. Ao fornecer ferramentas no-code a todos os funcionários, as empresas podem desenvolver soluções sem sobrecarregar as equipas de TI ou de produtos. Esta abordagem inclusiva permite que as Thunkable Organizations facilitem o desenvolvimento rápido de soluções mobile-first em toda a organização.

Aumentar a velocidade na concepção, desenvolvimento e implementação

Três capacidades cruciais incluídas nas Thunkable Organizations são a colaboração, a administração e o controlo de versões. As equipas podem simultaneamente conceber, desenvolver, testar e implementar aplicações móveis a partir de um espaço de trabalho unificado, promovendo um ambiente de colaboração. As funcionalidades de gestão melhoradas fornecem aos administradores, editores e aprovadores os níveis de entrada adequados ao longo de todo o processo de desenvolvimento. Além disso, o controlo de versões permite que as equipas monitorizem o progresso, revertam modificações e iterem livremente, tudo isto mantendo os padrões esperados de aplicações de nível de produção em plataformas no-code.

Desenvolvimento do cidadão em ascensão

De acordo com o Project Management Institute, cerca de 60% das aplicações personalizadas são actualmente desenvolvidas externamente aos departamentos de TI, com 30% construídas por funcionários com pouco ou nenhum conhecimento técnico. A crescente prevalência do Citizen Development tem permitido ao pessoal técnico e não técnico conceber novas soluções e produtos, contornando a necessidade de sobrecarregar excessivamente os recursos de TI ou de suportar longos ciclos de desenvolvimento.

WeiHua Li, CTO da Thunkable, explica que a Thunkable foi concebida para se integrar perfeitamente nos conjuntos de tecnologias de base pré-existentes das empresas, permitindo a sua utilização contínua como um investimento fundamental. Ao tirar partido das robustas funcionalidades de integração da Thunkable, as organizações podem construir rapidamente uma solução personalizada e móvel, acedendo simultaneamente aos sistemas de backend. A concessão da Thunkable Organizations a equipas de design, marketing, produtos, TI, RH e outros departamentos permitir-lhes-á desenvolver rapidamente novas soluções, conceitos e aplicações numa questão de dias.

