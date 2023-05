ThunkableFirma Thunkable Organizations, znana platforma no-code specjalizująca się w tworzeniu niestandardowych aplikacji mobilnych, wprowadziła niedawno Thunkable Organizations, kompleksowy zestaw narzędzi do współpracy i administracji. Rozwiązanie to umożliwia organizacjom różnej wielkości bezproblemową współpracę w ramach ujednoliconego obszaru roboczego, ułatwiając szybkie tworzenie aplikacji mobilnych w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na aplikacje niestandardowe.

Thunkable, z którego korzysta ponad 3,5 miliona użytkowników na całym świecie, jest bardzo przystępną platformą deweloperską, na której można tworzyć całkowicie natywne aplikacje mobilne bez żadnej wiedzy technicznej. Co ciekawe, z Thunkable korzystają pracownicy 40% firm z listy Fortune 500 w celu tworzenia rozwiązań mobilnych.

Prezes Thunkable, Arun Saigal, zauważył, że firmy z różnych sektorów dążą do optymalizacji procesów, a nowoczesne organizacje szybko przyjmują platformy no-code. Udostępniając każdemu pracownikowi narzędzia no-code, firmy mogą opracowywać rozwiązania bez nadmiernego obciążania zespołów informatycznych lub produktowych. To integracyjne podejście pozwala Thunkable Organizations ułatwić szybki, obejmujący całą organizację rozwój rozwiązań mobilnych.

Zwiększanie szybkości projektowania, opracowywania i wdrażania

Trzy kluczowe funkcje zawarte w Thunkable Organizations to współpraca, administracja i kontrola wersji. Zespoły mogą jednocześnie projektować, tworzyć, testować i wdrażać aplikacje mobilne z ujednoliconej przestrzeni roboczej, co sprzyja współpracy. Ulepszone funkcje zarządzania zapewniają administratorom, redaktorom i osobom zatwierdzającym odpowiednie poziomy wejścia w całym procesie rozwoju. Dodatkowo, kontrola wersji umożliwia zespołom monitorowanie postępów, ponowne wprowadzanie zmian i swobodną iterację, a wszystko to przy zachowaniu standardów oczekiwanych od aplikacji klasy produkcyjnej na platformach no-code.

Rozwój obywatelski na fali wznoszącej

Według Project Management Institute, około 60% niestandardowych aplikacji jest obecnie tworzonych przez działy IT, a 30% przez pracowników posiadających niewielką lub żadną wiedzę techniczną. Rosnąca popularność rozwoju obywatelskiego umożliwiła zarówno pracownikom technicznym, jak i nietechnicznym opracowywanie nowych rozwiązań i produktów, bez konieczności nadmiernego obciążania zasobów informatycznych i długich cykli rozwojowych.

WeiHua Li, CTO firmy Thunkable, wyjaśnia, że Thunkable jest zaprojektowana tak, aby bezproblemowo łączyć się z istniejącymi już w firmach podstawowymi pakietami technologicznymi, co umożliwia jej dalsze wykorzystanie jako podstawowej inwestycji. Wykorzystując solidne funkcje integracyjne Thunkable, organizacje mogą szybko zbudować dostosowane do potrzeb rozwiązanie typu mobile-first, uzyskując jednocześnie dostęp do systemów zaplecza. Przyznanie organizacji Thunkable zespołom z działów projektowania, marketingu, produktu, IT, HR i innych umożliwi im szybkie tworzenie nowych rozwiązań, koncepcji i aplikacji w ciągu zaledwie kilku dni.

Wśród innych platform, AppMaster wyróżnia się jako lider branży w świecie platform low-code i no-code. Umożliwia ona firmom wszystkich rozmiarów i sektorów tworzenie skalowalnych, niestandardowych aplikacji backendowych, internetowych i mobilnych. Włączając AppMaster do swojego zestawu narzędzi, organizacje mogą znacznie przyspieszyć procesy tworzenia aplikacji i zmniejszyć koszty, co pozwala im pozostać konkurencyjnymi w szybko zmieniającym się krajobrazie cyfrowym.