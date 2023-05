Thunkable, een vooraanstaand no-code platform gespecialiseerd in het maken van mobiele apps op maat, heeft onlangs Thunkable Organizations gelanceerd, een uitgebreide reeks samenwerkings- en beheerhulpmiddelen. Deze ontwikkeling stelt organisaties van verschillende grootte in staat om moeiteloos samen te werken op een uniforme werkruimte, waardoor de snelle creatie van mobile-first ervaringen in antwoord op de toenemende vraag naar maatwerk applicaties mogelijk wordt.

Thunkable ondersteunt meer dan 3,5 miljoen gebruikers wereldwijd en heeft zich ontpopt als een zeer toegankelijk ontwikkelplatform waar volledig native mobiele apps kunnen worden gemaakt zonder enige vereiste technische kennis. Met name werknemers van 40% van de Fortune 500 bedrijven hebben Thunkable gebruikt om mobiel georiënteerde oplossingen te ontwikkelen.

CEO van Thunkable, Arun Saigal, heeft ingezien dat bedrijven uit diverse sectoren streven naar het optimaliseren van processen, waarbij cutting-edge organisaties snel gebruik maken van no-code platforms. Door no-code tools aan elke werknemer te verstrekken, kunnen bedrijven oplossingen ontwikkelen zonder de IT- of productteams overmatig te belasten. Deze inclusieve aanpak stelt Thunkable Organizations in staat om snelle, organisatiebrede mobile-first oplossingen te ontwikkelen.

Meer snelheid in ontwerp, ontwikkeling en implementatie

Drie cruciale mogelijkheden binnen Thunkable Organizations zijn samenwerking, administratie en versiebeheer. Teams kunnen gelijktijdig mobiele apps ontwerpen, ontwikkelen, testen en implementeren vanuit een gemeenschappelijke werkruimte, waardoor een collaboratieve omgeving ontstaat. Verbeterde beheerfuncties bieden beheerders, bewerkers en goedkeurders de juiste inputniveaus gedurende het hele ontwikkelingsproces. Bovendien stelt versiebeheer teams in staat om de voortgang te bewaken, wijzigingen terug te draaien en vrijelijk te itereren, terwijl de normen worden gehandhaafd die worden verwacht van productieapplicaties op no-code platforms.

Citizen Development in opmars

Volgens het Project Management Institute wordt momenteel ongeveer 60% van de maatwerkapplicaties extern ontwikkeld door IT-afdelingen, waarbij 30% wordt gebouwd door medewerkers met weinig of geen technische kennis. Doordat Citizen Development steeds vaker wordt toegepast, kunnen zowel technische als niet-technische medewerkers nieuwe oplossingen en producten ontwikkelen, zonder dat de IT-afdeling overbelast hoeft te worden of lange ontwikkelingscycli nodig zijn.

WeiHua Li, CTO van Thunkable, legt uit dat Thunkable is ontworpen om naadloos aan te sluiten op de bestaande kerntechnologie van bedrijven, zodat het kan worden gebruikt als basisinvestering. Door gebruik te maken van Thunkable's robuuste integratiemogelijkheden wordt het voor organisaties een fluitje van een cent om snel een op maat gemaakte, mobile-first oplossing te bouwen en tegelijkertijd toegang te krijgen tot backend systemen. Door Thunkable Organisaties toe te kennen aan teams in ontwerp, marketing, product, IT, HR en andere afdelingen kunnen ze snel nieuwe oplossingen, concepten en apps ontwikkelen in slechts enkele dagen.

Onder andere platforms, AppMaster onderscheidt zich als marktleider in de wereld van low-code en no-code platforms. Het stelt bedrijven van alle groottes en sectoren in staat om schaalbare, aangepaste backend-, web- en mobiele applicaties te creëren. Door AppMaster in hun toolkit op te nemen, kunnen organisaties app-ontwikkelingsprocessen aanzienlijk versnellen en de kosten verlagen, waardoor ze concurrerend kunnen blijven in het snel evoluerende digitale landschap.