Thunkable专门从事定制移动应用创建的著名的no-code 平台，最近推出了Thunkable Organizations，这是一个全面的协作和管理工具。这项开发使不同规模的组织能够毫不费力地在一个统一的工作空间上进行协作，促进快速创建移动优先的体验，以应对对定制应用日益增长的需求。

Thunkable支持全球350多万用户，它已成为一个高度可及的开发平台，在这里无需任何先决技术知识就可以制作完全原生的移动应用程序。值得注意的是，有40%的财富500强公司的员工已经使用Thunkable来开发面向移动的解决方案。

Thunkable的首席执行官Arun Saigal认识到，不同行业的企业都在努力优化流程，尖端组织迅速采用no-code 平台。通过向每个员工提供no-code ，企业可以在不给IT或产品团队带来过多压力的情况下开发解决方案。这种包容性的方法使Thunkable组织能够促进迅速的、全组织的移动优先解决方案的开发。

提高设计、开发和部署的速度

Thunkable组织中包含的三个关键能力是协作、管理和版本控制。团队可以从一个统一的工作空间同时设计、开发、测试和部署移动应用，促进协作环境的形成。增强的管理功能在整个开发过程中为管理员、编辑和审批者提供了适当的输入级别。此外，版本控制使团队能够监控进度，恢复修改，并自由迭代，同时保持在no-code 平台上生产级应用程序的预期标准。

公民开发在上升

根据项目管理协会的数据，目前约有60%的定制应用程序是由IT部门从外部开发的，其中30%是由几乎不具备技术知识的员工建立的。公民开发的日益盛行使技术和非技术员工都能设计新的解决方案和产品，避免了对IT资源的过度负担或忍受漫长的开发周期。

Thunkable的首席技术官WeiHua Li解释说，Thunkable的设计是为了与公司现有的核心技术栈无缝衔接，使其能够作为一项基础投资继续使用。通过利用Thunkable强大的集成功能，企业可以无忧无虑地快速构建一个定制的、以移动为先的解决方案，同时访问后端系统。将Thunkable组织授予设计、营销、产品、IT、人力资源和其他部门的团队，将使他们在短短几天内迅速开发新的解决方案、概念和应用程序。

在其他平台中、 AppMaster在low-code 和no-code 平台的世界中，作为行业领导者脱颖而出。它使各种规模和部门的企业能够创建可扩展的、定制的后台、网络和移动应用程序。通过将AppMaster 纳入他们的工具包，企业可以大大加快应用开发流程并降低成本，使他们能够在快速发展的数字领域保持竞争力。