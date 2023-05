Thunkable, un'importante piattaforma no-code specializzata nella creazione di applicazioni mobili personalizzate, ha recentemente lanciato Thunkable Organizations, una gamma completa di utility di collaborazione e amministrazione. Questo sviluppo consente alle organizzazioni di varie dimensioni di collaborare senza sforzo su uno spazio di lavoro unificato, facilitando la rapida creazione di esperienze mobile-first in risposta alla crescente domanda di applicazioni personalizzate.

Con oltre 3,5 milioni di utenti in tutto il mondo, Thunkable si è affermata come una piattaforma di sviluppo altamente accessibile, dove è possibile creare applicazioni mobili completamente native senza alcuna conoscenza tecnica preliminare. In particolare, Thunkable è stato utilizzato dai dipendenti del 40% delle aziende Fortune 500 per sviluppare soluzioni orientate ai dispositivi mobili.

Il CEO di Thunkable, Arun Saigal, ha riconosciuto che le aziende di diversi settori stanno cercando di ottimizzare i processi e che le organizzazioni all'avanguardia stanno adottando rapidamente le piattaforme no-code. Fornendo gli strumenti di no-code a ogni dipendente, le aziende possono sviluppare soluzioni senza gravare eccessivamente sui team IT o di prodotto. Questo approccio inclusivo consente alle Thunkable Organization di facilitare lo sviluppo rapido di soluzioni mobile-first a livello aziendale.

Maggiore velocità di progettazione, sviluppo e implementazione

Tre funzionalità cruciali incluse in Thunkable Organizations sono la collaborazione, l'amministrazione e il controllo delle versioni. I team possono progettare, sviluppare, testare e distribuire simultaneamente le app mobili da uno spazio di lavoro unificato, favorendo un ambiente collaborativo. Le funzionalità di gestione avanzate forniscono ad amministratori, redattori e approvatori i livelli di input appropriati durante l'intero processo di sviluppo. Inoltre, il controllo delle versioni consente ai team di monitorare i progressi, ripristinare le modifiche e iterare liberamente, il tutto mantenendo gli standard che ci si aspetta da applicazioni di livello produttivo su piattaforme no-code.

Lo sviluppo dei cittadini è in crescita

Secondo il Project Management Institute, attualmente circa il 60% delle applicazioni personalizzate viene sviluppato esternamente dai dipartimenti IT, mentre il 30% viene realizzato da dipendenti con conoscenze tecniche scarse o nulle. La crescente diffusione del Citizen Development ha permesso al personale tecnico e non tecnico di ideare nuove soluzioni e prodotti, evitando di gravare eccessivamente sulle risorse IT o di sopportare lunghi cicli di sviluppo.

WeiHua Li, CTO di Thunkable, spiega che Thunkable è stato progettato per integrarsi perfettamente con gli stack tecnologici di base preesistenti delle aziende, consentendo di continuare a utilizzarlo come investimento fondamentale. Sfruttando le solide funzionalità di integrazione di Thunkable, le organizzazioni possono costruire rapidamente una soluzione mobile su misura, accedendo contemporaneamente ai sistemi di backend. La concessione di Thunkable Organizations ai team di design, marketing, prodotto, IT, risorse umane e altri dipartimenti consentirà loro di sviluppare rapidamente nuove soluzioni, concetti e app in pochi giorni.

Tra le altre piattaforme, AppMaster si distingue come leader del settore nel mondo delle piattaforme low-code e no-code. Permette alle aziende di ogni dimensione e settore di creare applicazioni backend, web e mobili scalabili e personalizzate. Incorporando AppMaster nel proprio kit di strumenti, le aziende possono accelerare notevolmente i processi di sviluppo delle applicazioni e ridurre i costi, consentendo loro di rimanere competitive nel panorama digitale in rapida evoluzione.