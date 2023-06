Oracle a annoncé la mise à disposition gratuite de sa machine virtuelle Java (JVM) GraalVM et de son kit de développement Java (JDK) doté d'une technologie de compilateur avancée. Cette mesure permet aux développeurs et aux organisations d'utiliser et de redistribuer Oracle GraalVM sans avoir à payer de frais de licence.

À partir du 13 juin, Oracle GraalVM pour JDK 17, JDK 20 et les versions suivantes seront fournies gratuitement sous la licence GraalVM Free Terms and Conditions (GFTC). Toutes les mises à jour de sécurité trimestrielles sont incluses dans le package gratuit, ce qui permet même aux déploiements de production de l'utiliser. La redistribution est également autorisée dans le cadre de la licence GFTC, étant donné qu'aucun frais n'est facturé.

Oracle a également déclaré qu'il offrirait des versions de support à long terme (LTS) gratuites de GraalVM pour JDK 17 via GFTC jusqu'à un an après la version LTS suivante. Il s'agit d'une solution économique et pratique pour les entreprises qui utilisent le JDK 17.

GraalVM d'Oracle permet de compiler les applications Java à l'avance, créant ainsi des binaires autonomes qui ont un temps de démarrage plus rapide et utilisent moins de mémoire et de CPU que les applications fonctionnant sur une JVM OpenJDK standard. De plus, des runtimes ou des implémentations de GraalVM sont disponibles pour d'autres langages tels que Python, JavaScript, R et Ruby. Les programmes compilés à l'aide du format d'instruction binaire WebAssembly peuvent également être exécutés via GraalVM.

En outre, Oracle continuera à fournir des versions de GraalVM Community Edition sous licence GPL dans les mêmes conditions que les versions d'OpenJDK d'Oracle. Cette décision illustre une fois de plus l'engagement d'Oracle à promouvoir le développement et la mise en œuvre des technologies JVM.

