أعلنت أوراكل عن التوفر المجاني لجهاز GraalVM Java الظاهري (JVM) ومجموعة تطوير Java (JDK) التي تتميز بتقنية المترجم المتقدمة. تتيح هذه الخطوة للمطورين والمؤسسات استخدام Oracle GraalVM وإعادة توزيعها دون تكبد رسوم اتفاقية ترخيص النقر.

اعتبارًا من 13 يونيو ، سيتم توفير Oracle GraalVM لـ JDK 17 و JDK 20 والإصدارات اللاحقة مجانًا بموجب ترخيص شروط وأحكام GraalVM المجانية (GFTC). يتم تضمين جميع التحديثات الأمنية الفصلية في الحزمة المجانية ، والتي تسمح حتى لعمليات نشر الإنتاج بالاستفادة منها. يُسمح أيضًا بإعادة التوزيع بموجب ترخيص GFTC ، نظرًا لعدم فرض أي رسوم.

صرحت Oracle أيضًا أنها ستقدم دعمًا مجانيًا طويل المدى (LTS) إصدارات GraalVM لـ JDK 17 عبر GFTC حتى عام واحد بعد إصدار LTS التالي. يوفر هذا حلاً فعالاً من حيث التكلفة ومناسبًا للمؤسسات التي تعتمد على JDK 17.

يسمح GraalVM من Oracle بتجميع تطبيقات Java مسبقًا ، وإنشاء ثنائيات مستقلة ذات وقت بدء أسرع وتستخدم ذاكرة ووحدة معالجة مركزية أقل مقارنة بالتطبيقات التي تعمل على OpenJDK JVM القياسي. بالإضافة إلى ذلك ، تتوفر تطبيقات أو أوقات تشغيل GraalVM للغات أخرى مثل Python و JavaScript و R و Ruby. يمكن أيضًا تنفيذ البرامج التي تم تجميعها باستخدام تنسيق التعليمات الثنائية WebAssembly عبر GraalVM.

علاوة على ذلك ، ستواصل Oracle تقديم إصدارات GraalVM Community Edition المرخصة من GPL بموجب نفس الشروط مثل Oracle builds من OpenJDK. توضح هذه الخطوة بشكل أكبر التزام Oracle بتعزيز تطوير وتنفيذ تقنيات JVM.

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