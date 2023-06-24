Компания Oracle объявила о бесплатной доступности своей виртуальной машины GraalVM Java (JVM) и набора средств разработки Java (JDK) с усовершенствованной технологией компилятора. Этот шаг позволяет разработчикам и организациям использовать и распространять Oracle GraalVM без взимания платы за лицензионное соглашение.

Начиная с 13 июня, Oracle GraalVM для JDK 17, JDK 20 и последующих релизов будет предоставляться бесплатно в соответствии с лицензией GraalVM Free Terms and Conditions (GFTC). Все ежеквартальные обновления безопасности включены в бесплатный пакет, что позволяет использовать его даже в производственных развертываниях. Распространение также разрешено по лицензии GFTC, поскольку плата за него не взимается.

Oracle также заявила, что будет предлагать бесплатные выпуски GraalVM для JDK 17 с долгосрочной поддержкой (LTS) через GFTC до истечения одного года после выхода следующего выпуска LTS. Это предлагает экономически эффективное и удобное решение для организаций, полагающихся на JDK 17.

GraalVM от Oracle позволяет компилировать Java-приложения заранее, создавая автономные двоичные файлы, которые имеют более быстрое время запуска и используют меньше памяти и процессора по сравнению с приложениями, работающими на стандартной OpenJDK JVM. Кроме того, доступны версии GraalVM для других языков, таких как Python, JavaScript, R и Ruby. Программы, скомпилированные с использованием формата двоичных инструкций WebAssembly, также могут быть выполнены через GraalVM.

Более того, Oracle продолжит предоставлять выпуски GraalVM Community Edition с лицензией GPL на тех же условиях, что и сборки OpenJDK от Oracle. Этот шаг еще раз подтверждает стремление Oracle содействовать развитию и внедрению технологий JVM.

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