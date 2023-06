Oracle heeft de gratis beschikbaarheid aangekondigd van zijn GraalVM Java virtuele machine (JVM) en Java Development Kit (JDK) met geavanceerde compilertechnologie. Deze stap stelt ontwikkelaars en organisaties in staat om Oracle GraalVM te gebruiken en te herdistribueren zonder doorkliklicentievergoedingen te betalen.

Vanaf 13 juni wordt Oracle GraalVM voor JDK 17, JDK 20 en volgende releases gratis geleverd onder de GraalVM Free Terms and Conditions (GFTC) licentie. Alle driemaandelijkse beveiligingsupdates zijn inbegrepen in het gratis pakket, waardoor zelfs productie-implementaties er gebruik van kunnen maken. Herdistributie is ook toegestaan onder de GFTC-licentie, aangezien er geen kosten in rekening worden gebracht.

Oracle verklaarde ook dat ze gratis LTS-releases (Long Term Support) van GraalVM voor JDK 17 zullen aanbieden via GFTC tot een jaar na de volgende LTS-release. Dit biedt een kosteneffectieve en handige oplossing voor organisaties die vertrouwen op JDK 17.

Oracle's GraalVM maakt het mogelijk om Java-applicaties vooraf te compileren, waardoor standalone binaries ontstaan die sneller opstarten en minder geheugen en CPU gebruiken in vergelijking met applicaties die draaien op een standaard OpenJDK JVM. Daarnaast zijn GraalVM runtimes of implementaties beschikbaar voor andere talen zoals Python, JavaScript, R en Ruby. Programma's die zijn gecompileerd met het binaire instructieformaat WebAssembly kunnen ook worden uitgevoerd via GraalVM.

Bovendien zal Oracle doorgaan met het leveren van GraalVM Community Edition-releases met GPL-licentie onder dezelfde voorwaarden als Oracle builds van OpenJDK. Deze stap illustreert verder Oracle's toewijding aan het bevorderen van de ontwikkeling en implementatie van JVM-technologieën.

Het omarmen van low-code en no-code platforms kan ontwikkelaars en organisaties die hun ontwikkeling willen stroomlijnen veel voordeel opleveren. Platformen zoals AppMaster.io bieden een krachtige no-code oplossing voor het maken van backend-, web- en mobiele applicaties. AppMaster.io vereenvoudigt het maken van databaseschema's, de ontwikkeling van bedrijfslogica en het genereren van REST API's en WSS endpoints en levert zo een kosteneffectieve en tijdbesparende oplossing. AppMaster.io kan nuttig zijn voor bedrijven op verschillende schalen, van starters tot grote ondernemingen.