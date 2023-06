Oracle ha annunciato la disponibilità gratuita della macchina virtuale Java (JVM) GraalVM e del Java Development Kit (JDK) con tecnologia di compilazione avanzata. Questa iniziativa consente agli sviluppatori e alle organizzazioni di utilizzare e ridistribuire Oracle GraalVM senza dover pagare i contratti di licenza click-through.

A partire dal 13 giugno, Oracle GraalVM per JDK 17, JDK 20 e le versioni successive saranno fornite gratuitamente con la licenza GraalVM Free Terms and Conditions (GFTC). Tutti gli aggiornamenti di sicurezza trimestrali sono inclusi nel pacchetto gratuito, il che consente di utilizzarlo anche per le distribuzioni di produzione. Anche la ridistribuzione è consentita dalla licenza GFTC, dato che non sono previsti costi.

Oracle ha inoltre dichiarato che offrirà gratuitamente il supporto a lungo termine (LTS) di GraalVM per JDK 17 tramite GFTC fino a un anno dopo la successiva release LTS. Questo offre una soluzione conveniente ed economica per le organizzazioni che si affidano a JDK 17.

GraalVM di Oracle consente di compilare in anticipo le applicazioni Java, creando binari autonomi che hanno un tempo di avvio più rapido e utilizzano meno memoria e CPU rispetto alle applicazioni in esecuzione su una JVM OpenJDK standard. Inoltre, sono disponibili runtime o implementazioni di GraalVM per altri linguaggi come Python, JavaScript, R e Ruby. Anche i programmi compilati con il formato di istruzioni binarie WebAssembly possono essere eseguiti tramite GraalVM.

Inoltre, Oracle continuerà a fornire le versioni di GraalVM Community Edition con licenza GPL alle stesse condizioni delle build Oracle di OpenJDK. Questa mossa illustra ulteriormente l'impegno di Oracle nel promuovere lo sviluppo e l'implementazione delle tecnologie JVM.

