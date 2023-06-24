Oracle, gelişmiş derleyici teknolojisine sahip GraalVM Java sanal makinesinin (JVM) ve Java Geliştirme Kitinin (JDK) ücretsiz olarak kullanıma sunulduğunu duyurdu. Bu hareket, geliştiricilerin ve kuruluşların Oracle GraalVM tıklamalı lisans sözleşmesi ücretlerine tabi olmadan kullanmasına ve yeniden dağıtmasına olanak tanır.

13 Haziran'dan itibaren JDK 17, JDK 20 ve sonraki sürümler için Oracle GraalVM GraalVM Ücretsiz Hüküm ve Koşullar (GFTC) lisansı kapsamında ücretsiz olarak sağlanacaktır. Tüm üç aylık güvenlik güncellemeleri ücretsiz pakete dahildir ve bu da üretim dağıtımlarının bile kullanmasına olanak tanır. GFTC lisansı kapsamında, herhangi bir ücret alınmaması kaydıyla, yeniden dağıtıma da izin verilir.

Oracle ayrıca, sonraki LTS sürümünden bir yıl sonrasına kadar JDK 17 için GraalVM ücretsiz uzun vadeli destek (LTS) sürümlerini GFTC aracılığıyla sunacaklarını belirtti. Bu, JDK 17'ye güvenen kuruluşlar için uygun maliyetli ve kullanışlı bir çözüm sunar.

Oracle'ın GraalVM, standart bir OpenJDK JVM üzerinde çalışan uygulamalara kıyasla daha hızlı başlatma süresine sahip ve daha az bellek ve CPU kullanan bağımsız ikili dosyalar oluşturarak Java uygulamalarının önceden derlenmesine izin verir. Ek olarak, Python, JavaScript, R ve Ruby gibi diğer diller için GraalVM çalışma zamanları veya uygulamaları mevcuttur. WebAssembly ikili yönerge biçimi kullanılarak derlenen programlar GraalVM aracılığıyla da yürütülebilir.

Ayrıca Oracle, Oracle'ın OpenJDK yapılarıyla aynı koşullar altında GPL lisanslı GraalVM Topluluk Sürümü yayınları sunmaya devam edecektir. Bu hareket, Oracle'ın JVM teknolojilerinin geliştirilmesini ve uygulanmasını teşvik etme taahhüdünü daha da göstermektedir.

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