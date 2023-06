Firma Oracle ogłosiła bezpłatne udostępnienie wirtualnej maszyny Java (JVM) GraalVM i pakietu Java Development Kit (JDK) z zaawansowaną technologią kompilacji. To posunięcie umożliwia programistom i organizacjom korzystanie i redystrybucję Oracle GraalVM bez ponoszenia opłat z tytułu umów licencyjnych typu "click-through".

Począwszy od 13 czerwca, Oracle GraalVM dla JDK 17, JDK 20 i kolejnych wydań będzie dostarczany bezpłatnie na licencji GraalVM Free Terms and Conditions (GFTC). Wszystkie kwartalne aktualizacje zabezpieczeń są zawarte w bezpłatnym pakiecie, co pozwala na korzystanie z niego nawet w przypadku wdrożeń produkcyjnych. Redystrybucja jest również dozwolona w ramach licencji GFTC, biorąc pod uwagę, że nie są pobierane żadne opłaty.

Oracle oświadczyło również, że będzie oferować bezpłatne długoterminowe wsparcie (LTS) dla GraalVM dla JDK 17 za pośrednictwem GFTC do roku po wydaniu kolejnej wersji LTS. Jest to opłacalne i wygodne rozwiązanie dla organizacji korzystających z JDK 17.

Oracle GraalVM pozwala na kompilację aplikacji Java z wyprzedzeniem, tworząc samodzielne pliki binarne, które mają szybszy czas uruchamiania i wykorzystują mniej pamięci i procesora w porównaniu do aplikacji działających na standardowej maszynie JVM OpenJDK. Dodatkowo, środowiska uruchomieniowe lub implementacje GraalVM są dostępne dla innych języków, takich jak Python, JavaScript, R i Ruby. Programy skompilowane przy użyciu binarnego formatu instrukcji WebAssembly mogą być również wykonywane za pośrednictwem GraalVM.

Co więcej, Oracle będzie nadal dostarczać wydania GraalVM Community Edition na licencji GPL na tych samych warunkach, co kompilacje Oracle OpenJDK. To posunięcie jeszcze bardziej ilustruje zaangażowanie Oracle w promowanie rozwoju i wdrażania technologii JVM.

