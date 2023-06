Oracle hat die kostenlose Verfügbarkeit der GraalVM Java Virtual Machine (JVM) und des Java Development Kits (JDK) mit fortschrittlicher Compiler-Technologie angekündigt. Dieser Schritt ermöglicht es Entwicklern und Organisationen, Oracle GraalVM zu nutzen und weiterzugeben, ohne dass Gebühren für Click-through-Lizenzvereinbarungen anfallen.

Ab dem 13. Juni wird Oracle GraalVM für JDK 17, JDK 20 und nachfolgende Versionen unter der GraalVM Free Terms and Conditions (GFTC) Lizenz kostenlos zur Verfügung gestellt. Alle vierteljährlichen Sicherheitsupdates sind in dem kostenlosen Paket enthalten, so dass es auch in Produktionsumgebungen eingesetzt werden kann. Auch die Weiterverteilung ist unter der GFTC-Lizenz erlaubt, da keine Gebühren erhoben werden.

Oracle hat außerdem erklärt, dass sie kostenlose Long-Term-Support (LTS)-Releases von GraalVM für JDK 17 über GFTC bis zu einem Jahr nach dem nächsten LTS-Release anbieten werden. Dies bietet eine kostengünstige und bequeme Lösung für Unternehmen, die auf JDK 17 angewiesen sind.

Oracle's GraalVM ermöglicht die Kompilierung von Java-Anwendungen im Voraus, wodurch eigenständige Binärdateien erstellt werden, die im Vergleich zu Anwendungen, die auf einer Standard OpenJDK JVM laufen, eine schnellere Startzeit haben und weniger Speicher und CPU verbrauchen. Darüber hinaus sind GraalVM-Laufzeiten oder Implementierungen für andere Sprachen wie Python, JavaScript, R und Ruby verfügbar. Programme, die mit dem WebAssembly-Binärbefehlsformat kompiliert wurden, können ebenfalls über GraalVM ausgeführt werden.

Darüber hinaus wird Oracle weiterhin GPL-lizenzierte Versionen der GraalVM Community Edition zu den gleichen Bedingungen wie Oracle-Builds von OpenJDK anbieten. Dieser Schritt unterstreicht das Engagement von Oracle, die Entwicklung und Implementierung von JVM-Technologien zu fördern.

