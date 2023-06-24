甲骨文公司宣布免费提供其具有先进编译器技术的GraalVMJava虚拟机（JVM）和Java开发工具包（JDK）。此举使开发人员和组织能够使用和重新发布OracleGraalVM，而不产生点击许可协议费用。

从6月13日开始，用于JDK 17、JDK 20及后续版本的OracleGraalVM将根据GraalVM免费条款和条件（GFTC）许可免费提供。所有季度的安全更新都包含在免费包中，这甚至允许生产部署利用它。鉴于不收取任何费用，GFTC许可证也允许重新分发。

甲骨文公司还表示，他们将通过GFTC为JDK 17的GraalVM提供免费的长期支持（LTS）版本，直到下一个LTS版本发布后的一年。这为依赖JDK 17的企业提供了一个经济、便捷的解决方案。

甲骨文公司的GraalVM允许提前编译Java应用程序，创建独立的二进制文件，与在标准OpenJDKJVM上运行的应用程序相比，启动时间更快，占用内存和CPU更少。此外，GraalVM运行时或实现还可用于其他语言，如Python、JavaScript、R和Ruby。使用WebAssembly二进制指令格式编译的程序也可以通过GraalVM执行。

此外，甲骨文将继续按照与OpenJDK的甲骨文构建相同的条款提供GPL许可的GraalVM社区版版本。此举进一步说明了甲骨文对促进JVM技术的开发和实施的承诺。

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