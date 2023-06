A Oracle anunciou a disponibilização gratuita da sua máquina virtual Java (JVM) GraalVM e do Java Development Kit (JDK) com tecnologia de compilação avançada. Esta medida permite que os programadores e as organizações utilizem e redistribuam a Oracle GraalVM sem incorrerem em taxas de contrato de licença de clique.

A partir de 13 de junho, o Oracle GraalVM para JDK 17, JDK 20 e versões subsequentes será fornecido gratuitamente ao abrigo da licença GraalVM Free Terms and Conditions (GFTC). Todas as atualizações trimestrais de segurança estão incluídas no pacote gratuito, o que permite que até mesmo implantações de produção o utilizem. A redistribuição também é permitida sob a licença GFTC, já que nenhuma taxa é cobrada.

A Oracle também afirmou que oferecerá versões gratuitas de suporte de longo prazo (LTS) do GraalVM para JDK 17 via GFTC até um ano após a próxima versão LTS. Isso oferece uma solução econômica e conveniente para as organizações que dependem do JDK 17.

O GraalVM da Oracle permite a compilação de aplicativos Java com antecedência, criando binários independentes que têm um tempo de inicialização mais rápido e utilizam menos memória e CPU em comparação com aplicativos executados em um JVM OpenJDK padrão. Além disso, os tempos de execução ou implementações do GraalVM estão disponíveis para outras linguagens, como Python, JavaScript, R e Ruby. Programas compilados usando o formato de instrução binária WebAssembly também podem ser executados via GraalVM.

Além disso, a Oracle continuará a fornecer versões do GraalVM Community Edition licenciadas pela GPL sob os mesmos termos que as compilações Oracle do OpenJDK. Este movimento ilustra ainda mais o compromisso da Oracle em promover o desenvolvimento e a implementação de tecnologias JVM.

