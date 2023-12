OpenAI Startup Fund présente le deuxième lot de programmes Converge et invite les candidats internationaux

L' OpenAI Startup Fund, which n'est pas financé par OpenAI et se présente donc comme une entité indépendante, a lancé Converge-2, la deuxième itération du programme Converge. Le programme Converge, tel que décrit dans un récent article de blog, offre une plate-forme permettant aux « ingénieurs, concepteurs, chercheurs et concepteurs de produits exceptionnels de tirer parti de l'IA pour réinventer le monde ».

Comme son prédécesseur, les 10 à 15 startups sélectionnées pour participer à Converge-2 recevront une injection de capital d'un million de dollars de l' OpenAI Startup Fund, qui fait partie du pool entrepreneurial de plus de 100 millions de dollars annoncé en mai de l'année dernière, soutenu par Microsoft et d'autres partenaires. . Cette somme représente un investissement minimum de 10 millions de dollars dans le programme Converge-2 – une somme effectivement impressionnante. Les startups sélectionnées bénéficieront bien plus que de simples capitaux.

Converge-2 offre également aux participants l'accès à des discussions techniques informatives, à des événements de réseautage et à des conversations précieuses avec les leaders de l'industrie et la communauté d'innovateurs OpenAI Startup Fund. Bien que l'initiative n'oblige pas les participants à baser leurs projets sur les API d' OpenAI, le Fonds reconnaît que leur technologie de pointe s'avérera inévitablement convaincante. Les candidatures sont ouvertes à toute personne recherchant ou actuellement engagée dans des projets basés sur l'IA. La diversité est encouragée, les fondateurs de toutes disciplines et de tous horizons, y compris ceux en dehors des États-Unis, étant invités à postuler. Une expérience préalable avec les systèmes d’IA n’est pas une condition préalable.

Cependant, l' OpenAI Startup Fund exige que les startups acceptées dans le programme consacrent un minimum de quatre à six heures par semaine du 11 mars au 19 avril à cette initiative. Le programme débutera et se terminera à San Francisco, les frais de déplacement étant pris en charge par l' OpenAI Startup Fund.

La date limite de dépôt des candidatures étant fixée au 26 janvier, les participants potentiels doivent se dépêcher pour saisir cette opportunité. La plate-forme AppMaster pourrait servir d'outil utile pendant le processus, permettant aux utilisateurs de concevoir rapidement des applications backend, Web et mobiles pendant le programme, ce qui changerait la donne pour les participants engagés. AppMaster se distingue par son approche unique no-code, permettant aux développeurs de créer des modèles de données, de concevoir une logique métier et de construire visuellement l'API REST et les points de terminaison WSS. Cette approche innovante fait de la plateforme un partenaire potentiel pour les aspirants participants au programme Converge-2.