Fundusz startowy OpenAI wprowadza drugą partię programu Converge i zaprasza kandydatów z całego świata

OpenAI Startup Fund, which nie jest finansowany przez OpenAI, a zatem stanowi niezależny podmiot, uruchomił Converge-2, drugą iterację programu Converge. Program Converge, jak opisano w niedawnym poście na blogu, oferuje platformę dla „wybitnych inżynierów, projektantów, badaczy i projektantów produktów, umożliwiającą wykorzystanie sztucznej inteligencji w odkrywaniu świata na nowo”.

Podobnie jak w przypadku poprzednika, 10–15 startupów wybranych do udziału w Converge-2 otrzyma zastrzyk kapitałowy w wysokości 1 miliona dolarów z OpenAI Startup Fund, który stanowi część puli przedsiębiorczości wynoszącej ponad 100 milionów dolarów ogłoszonej w maju ubiegłego roku, wspieranej przez Microsoft i innych partnerów . Suma ta oznacza inwestycję co najmniej 10 milionów dolarów w program Converge-2 – suma rzeczywiście imponująca. Wybrane startupy zyskają nie tylko kapitał.

Converge-2 oferuje także uczestnikom dostęp do informacyjnych dyskusji na temat technologii, wydarzeń networkingowych i cennych rozmów z liderami branży i społecznością innowatorów OpenAI Startup Fund. Chociaż inicjatywa nie nakłada na uczestników obowiązku opierania swoich projektów na interfejsach API OpenAI, Fundusz przyznaje, że najnowocześniejsza technologia nieuchronnie okaże się przekonująca. Zgłoszenia są otwarte dla każdego, kto szuka lub jest obecnie zaangażowany w projekty oparte na sztucznej inteligencji. Zachęcamy do różnorodności, a do składania aplikacji zapraszani są założyciele ze wszystkich dyscyplin i środowisk, w tym spoza Stanów Zjednoczonych. Wcześniejsze doświadczenie z systemami AI nie jest warunkiem wstępnym.

OpenAI Startup Fund wymaga jednak, aby start-upy przyjęte do programu poświęcały na tę inicjatywę co najmniej cztery do sześciu godzin tygodniowo od 11 marca do 19 kwietnia. Program rozpocznie się i zakończy w San Francisco, a koszty podróży pokrywa OpenAI Startup Fund.

Ponieważ ostateczny termin składania wniosków upływa 26 stycznia, potencjalni uczestnicy muszą się spieszyć, aby skorzystać z okazji.