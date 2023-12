Der OpenAI Startup Fund stellt die zweite Runde des Converge-Programms vor und lädt globale Bewerber ein

Der OpenAI Startup Fund, which nicht von OpenAI finanziert wird und daher eine unabhängige Einheit darstellt, hat Converge-2 ins Leben gerufen, die zweite Iteration des Converge-Programms. Das Converge-Programm bietet, wie in einem aktuellen Blogbeitrag beschrieben, eine Plattform für „herausragende Ingenieure, Designer, Forscher und Produktdesigner, um KI bei der Neuerfindung der Welt zu nutzen“.

Wie beim Vorgänger erhalten die 10 bis 15 Startups, die für die Teilnahme an Converge-2 ausgewählt wurden, eine Kapitalspritze in Höhe von 1 Million US-Dollar vom OpenAI Startup Fund, einem Teil des im Mai letzten Jahres angekündigten Unternehmerpools von über 100 Millionen US-Dollar, der von Microsoft und anderen Partnern unterstützt wird . Diese Summe bedeutet eine Mindestinvestition von 10 Millionen Dollar in das Converge-2-Programm – in der Tat eine beeindruckende Summe. Die ausgewählten Startups profitieren nicht nur von Kapital.

Converge-2 bietet den Teilnehmern außerdem Zugang zu informativen Technologiediskussionen, Networking-Veranstaltungen und wertvollen Gesprächen mit Branchenführern und der Innovatoren-Community des OpenAI Startup Fund. Obwohl die Initiative den Teilnehmern nicht vorschreibt, ihre Projekte auf den APIs von OpenAI aufzubauen, erkennt der Fonds an, dass sich ihre hochmoderne Technologie unweigerlich als überzeugend erweisen wird. Bewerben kann sich jeder, der KI-basierte Projekte anstrebt oder sich derzeit damit beschäftigt. Vielfalt wird gefördert, Gründer aller Disziplinen und Hintergründe, auch außerhalb der USA, sind zur Bewerbung eingeladen. Vorerfahrungen mit KI-Systemen sind keine Voraussetzung.

Allerdings verlangt der OpenAI Startup Fund von in das Programm aufgenommenen Startups, dass sie vom 11. März bis 19. April jede Woche mindestens vier bis sechs Stunden für diese Initiative aufwenden. Das Programm beginnt und endet in San Francisco, die Reisekosten werden vom OpenAI Startup Fund übernommen.

Da die Frist für die Einreichung von Bewerbungen auf den 26. Januar festgelegt ist, müssen sich potenzielle Teilnehmer beeilen, um die Gelegenheit zu nutzen.