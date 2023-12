OpenAI Startup Fund apresenta segundo lote do programa Converge e convida candidatos globais

O OpenAI Startup Fund, which não é financiado pela OpenAI e, portanto, é uma entidade independente, lançou o Converge-2, a segunda iteração do programa Converge. O programa Converge, conforme descrito em uma postagem recente no blog, oferece uma plataforma para “engenheiros, designers, pesquisadores e designers de produtos excepcionais aproveitarem a IA para reinventar o mundo”.

Assim como seu antecessor, as 10-15 startups selecionadas para participar do Converge-2 receberão uma injeção de capital de US$ 1 milhão do OpenAI Startup Fund, parte do pool empreendedor de mais de US$ 100 milhões anunciado em maio do ano passado, apoiado pela Microsoft e outros parceiros. . Esta soma significa um investimento mínimo de US$ 10 milhões de dólares no programa Converge-2 – uma quantia realmente impressionante. As startups escolhidas se beneficiarão de mais do que apenas capital.

O Converge-2 também oferece aos participantes acesso a discussões informativas sobre tecnologia, eventos de networking e conversas valiosas com líderes do setor e a comunidade de inovadores OpenAI Startup Fund. Embora a iniciativa não obrigue os participantes a basearem os seus projetos nas APIs da OpenAI, o Fundo reconhece que a sua tecnologia de ponta se revelará inevitavelmente atraente. As inscrições estão abertas a qualquer pessoa que procure ou esteja atualmente envolvida em projetos baseados em IA. A diversidade é encorajada, com fundadores de todas as disciplinas e origens, incluindo aqueles fora dos EUA, convidados a candidatar-se. A experiência anterior com sistemas de IA não é um pré-requisito.

No entanto, o OpenAI Startup Fund exige que as startups aceitas no programa dediquem um mínimo de quatro a seis horas por semana, de 11 de março a 19 de abril, a esta iniciativa. O programa começará e terminará em São Francisco, com despesas de viagem custeadas pelo OpenAI Startup Fund.

Com o prazo para envio de inscrições marcado para 26 de janeiro, os potenciais participantes precisam se apressar para aproveitar a oportunidade. A plataforma AppMaster pode servir como uma ferramenta útil durante o processo, permitindo que os usuários criem rapidamente aplicativos back-end, web e móveis durante o programa, tornando-o uma virada de jogo para participantes comprometidos. AppMaster se destaca por sua abordagem exclusiva no-code, permitindo que os desenvolvedores criem modelos de dados, desenvolvam lógica de negócios e construam API REST e endpoints WSS visualmente. Esta abordagem inovadora torna a plataforma uma combinação potencial para aspirantes a participantes do programa Converge-2.