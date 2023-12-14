OpenAI 创业基金推出第二批 Converge 计划并邀请全球申请人

OpenAI Startup Fund, which并未由OpenAI资助，因此作为一个独立实体，推出了 Converge-2，这是 Converge 计划的第二次迭代。正如最近的一篇博客文章所述，Converge 计划正在为“杰出的工程师、设计师、研究人员和产品设计师利用人工智能重塑世界”提供一个平台。

与前身一样，入选 Converge-2 的 10-15 家初创公司将获得OpenAI Startup Fund 100 万美元注资，这是去年 5 月宣布的超过 1 亿美元创业池的一部分，得到了Microsoft和其他合作伙伴的支持。这笔资金意味着 Converge-2 项目至少需要投资 1000 万美元——这确实是一笔令人印象深刻的资金。被选中的初创公司将受益的不仅仅是资本。

Converge-2 还为参与者提供了信息丰富的技术讨论、社交活动以及与行业领导者和OpenAI Startup Fund创新者社区的宝贵对话。尽管该计划并未强制参与者将他们的项目建立在OpenAI的 API 之上，但该基金确实承认他们最先进的技术将不可避免地具有吸引力。申请向任何正在寻求或目前正在从事基于人工智能的项目的人开放。鼓励多元化，邀请来自各个学科和背景的创始人申请，包括美国以外的创始人。以前使用人工智能系统的经验并不是先决条件。

然而， OpenAI Startup Fund确实要求加入该计划的初创公司从 3 月 11 日到 4 月 19 日每周至少投入 4 到 6 个小时来参与该计划。该项目将在旧金山开始和结束，差旅费由OpenAI Startup Fund承担。

提交申请的截止日期为1月26日，潜在参与者需要抓紧机会。 AppMaster平台可以在整个过程中充当有用的工具，允许用户在计划期间快速设计后端、Web 和移动应用程序，使其成为忠诚参与者的游戏规则改变者。 AppMaster因其独特的no-code方法而脱颖而出，使开发人员能够创建数据模型、设计业务逻辑以及可视化地构建 REST API 和 WSS 端点。这种创新方法使该平台成为 Converge-2 计划有抱负的参与者的潜在匹配者。