OpenAI Startup Fund introduceert tweede batch Converge-programma en nodigt wereldwijde aanvragers uit

Het OpenAI Startup Fund, which niet wordt gefinancierd door OpenAI en dus een onafhankelijke entiteit is, lanceerde Converge-2, de tweede versie van het Converge-programma. Het Converge-programma, zoals beschreven in een recente blogpost, biedt een platform voor “uitstekende ingenieurs, ontwerpers, onderzoekers en productontwerpers om AI te gebruiken bij het opnieuw uitvinden van de wereld”.

Net als zijn voorganger zullen de 10 tot 15 startups die zijn geselecteerd om deel te nemen aan Converge-2 een kapitaalinjectie van $ 1 miljoen ontvangen van het OpenAI Startup Fund, onderdeel van de ondernemerspool van meer dan $ 100 miljoen die in mei vorig jaar werd aangekondigd, ondersteund door Microsoft en andere partners. . Dit bedrag betekent een minimale investering van 10 miljoen dollar in het Converge-2-programma – inderdaad een indrukwekkend bedrag. De gekozen startups zullen profiteren van meer dan alleen kapitaal.

Converge-2 biedt deelnemers ook toegang tot informatieve technische discussies, netwerkevenementen en waardevolle gesprekken met marktleiders en de OpenAI Startup Fund gemeenschap van innovators. Hoewel het initiatief de deelnemers niet verplicht hun projecten te baseren op de API's van OpenAI, erkent het Fonds wel dat hun ultramoderne technologie onvermijdelijk overtuigend zal blijken. Aanvragen staan ​​open voor iedereen die op zoek is naar of momenteel betrokken is bij AI-gebaseerde projecten. Diversiteit wordt aangemoedigd, waarbij oprichters uit alle disciplines en achtergronden, ook die buiten de VS, worden uitgenodigd om te solliciteren. Eerdere ervaring met AI-systemen is geen vereiste.

Het OpenAI Startup Fund vereist echter wel dat startups die tot het programma worden toegelaten, van 11 maart tot 19 april minimaal vier tot zes uur per week aan dit initiatief besteden. Het programma begint en eindigt in San Francisco, waarbij de reiskosten worden gedragen door het OpenAI Startup Fund.

Nu de deadline voor het indienen van aanvragen is vastgesteld op 26 januari, moeten potentiële deelnemers zich haasten om deze kans te grijpen.