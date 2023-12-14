OpenAI Startup Fund, İkinci Grup Yakınsama Programını Tanıtıyor ve Küresel Başvuru Sahiplerini Davet Ediyor

OpenAI tarafından finanse edilmeyen ve dolayısıyla bağımsız bir varlık olarak duran OpenAI Startup Fund, which Converge programının ikinci yinelemesi olan Converge-2'yi başlattı. Yakın tarihli bir blog yazısında açıklandığı üzere Converge programı, "dünyayı yeniden icat etmede yapay zekadan yararlanacak seçkin mühendisler, tasarımcılar, araştırmacılar ve ürün tasarımcıları" için bir platform sunuyor.

Önceki modelde olduğu gibi, Converge-2'ye katılmak üzere seçilen 10-15 startup, Microsoft ve diğer ortaklar tarafından desteklenen, geçen yıl Mayıs ayında açıklanan 100 milyon doların üzerindeki girişimci havuzunun bir parçası olan OpenAI Startup Fund 1 milyon dolarlık sermaye enjeksiyonu alacak. . Bu meblağ, Converge-2 programına minimum 10 milyon dolarlık bir yatırım anlamına geliyor; gerçekten de etkileyici bir meblağ. Seçilen girişimler sermayeden çok daha fazlasından faydalanacak.

Converge-2 ayrıca katılımcılara bilgilendirici teknoloji tartışmalarına, ağ oluşturma etkinliklerine ve sektör liderleri ve OpenAI Startup Fund yenilikçiler topluluğuyla değerli sohbetlere erişim olanağı sunar. Girişim, katılımcıların projelerini OpenAI API'lerine dayandırmasını zorunlu kılmasa da Fon, en son teknolojilerinin kaçınılmaz olarak ilgi çekici olacağını kabul ediyor. Başvurular yapay zeka tabanlı projeler arayan veya halihazırda bu projelerle ilgilenen herkese açıktır. ABD dışındakiler de dahil olmak üzere tüm disiplinlerden ve geçmişlerden gelen kurucuların başvuruya davet edilmesiyle çeşitlilik teşvik edilmektedir. Yapay zeka sistemleriyle ilgili önceki deneyim bir ön koşul değildir.

Ancak OpenAI Startup Fund, programa kabul edilen startupların 11 Mart'tan 19 Nisan'a kadar her hafta en az dört ila altı saatini bu girişime ayırmasını zorunlu kılıyor. Program, seyahat masrafları OpenAI Startup Fund tarafından karşılanacak şekilde San Francisco'da başlayacak ve sona erecek.

Başvurular için son tarih 26 Ocak olarak belirlenmişken, potansiyel katılımcıların bu fırsatı yakalamak için acele etmesi gerekiyor. AppMaster platformu, süreç boyunca yararlı bir araç olarak hizmet verebilir, kullanıcıların program sırasında hızlı bir şekilde arka uç, web ve mobil uygulamalar geliştirmelerine olanak tanır ve bu da onu kararlı katılımcılar için oyunun kurallarını değiştirecek hale getirebilir. AppMaster geliştiricilerin veri modelleri oluşturmasına, iş mantığını tasarlamasına ve REST API ile WSS Uç Noktalarını görsel olarak oluşturmasına olanak tanıyan benzersiz no-code yaklaşımıyla öne çıkıyor. Bu yenilikçi yaklaşım, platformu Converge-2 programının istekli katılımcıları için potansiyel bir eşleşme haline getiriyor.