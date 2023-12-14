يقدم صندوق OpenAI للشركات الناشئة الدفعة الثانية من برنامج Converge ويدعو المتقدمين العالميين

أطلق OpenAI Startup Fund, which لا يتم تمويله من OpenAI وبالتالي فهو كيان مستقل، برنامج Converge-2، وهو التكرار الثاني لبرنامج Converge. يقدم برنامج Converge، كما هو موضح في منشور مدونة حديث، منصة "للمهندسين والمصممين والباحثين ومصممي المنتجات المتميزين للاستفادة من الذكاء الاصطناعي في إعادة اختراع العالم".

كما هو الحال مع سابقتها، ستحصل الشركات الناشئة التي تم اختيارها للمشاركة في Converge-2 والتي يتراوح عددها بين 10 و15 شركة على مبلغ مليون دولار أمريكي من OpenAI Startup Fund ، وهو جزء من مجموعة رواد الأعمال التي تبلغ قيمتها أكثر من 100 مليون دولار أمريكي والتي تم الإعلان عنها في مايو من العام الماضي، بدعم من Microsoft وشركاء آخرين . ويعني هذا المبلغ استثمارًا بحد أدنى قدره 10 ملايين دولار في برنامج Converge-2، وهو مبلغ مثير للإعجاب بالفعل. ستستفيد الشركات الناشئة المختارة من أكثر من مجرد رأس المال.

يوفر Converge-2 أيضًا للمشاركين إمكانية الوصول إلى مناقشات تقنية غنية بالمعلومات وأحداث التواصل والمحادثات القيمة مع قادة الصناعة ومجتمع OpenAI Startup Fund من المبتكرين. على الرغم من أن المبادرة لا تلزم المشاركين ببناء مشاريعهم على واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بـ OpenAI ، إلا أن الصندوق يعترف بأن أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا سوف يثبت حتماً أنه مقنع. التطبيقات مفتوحة لأي شخص يسعى أو يشارك حاليًا في مشاريع تعتمد على الذكاء الاصطناعي. ويتم تشجيع التنوع، حيث تتم دعوة المؤسسين من جميع التخصصات والخلفيات، بما في ذلك أولئك الذين هم خارج الولايات المتحدة، للتقديم. الخبرة السابقة في أنظمة الذكاء الاصطناعي ليست شرطًا أساسيًا.

ومع ذلك، فإن OpenAI Startup Fund يتطلب من الشركات الناشئة المقبولة في البرنامج تخصيص ما لا يقل عن أربع إلى ست ساعات كل أسبوع من 11 مارس إلى 19 أبريل لهذه المبادرة. سيبدأ البرنامج وينتهي في سان فرانسيسكو، ويتحمل OpenAI Startup Fund نفقات السفر.

مع تحديد الموعد النهائي لتقديم الطلبات في 26 يناير، يجب على المشاركين المحتملين الإسراع لاغتنام الفرصة. يمكن أن تكون منصة AppMaster بمثابة أداة مفيدة أثناء العملية، مما يسمح للمستخدمين بتصميم تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهواتف المحمولة بسرعة أثناء البرنامج، مما يجعلها تغير قواعد اللعبة بالنسبة للمشاركين الملتزمين. يتميز AppMaster بمنهجه الفريد no-code ، مما يتيح للمطورين إنشاء نماذج بيانات، وتصميم منطق الأعمال، وإنشاء REST API وWSS Endpoints بشكل مرئي. هذا النهج المبتكر يجعل المنصة مناسبة للمشاركين الطموحين في برنامج Converge-2.