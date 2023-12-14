Фонд стартапов OpenAI представляет второй пакет программы конвергенции и приглашает кандидатов со всего мира

OpenAI Startup Fund, which не финансируется OpenAI и, таким образом, является независимой организацией, запустил Converge-2, вторую версию программы Converge. Программа Converge, как описано в недавнем сообщении в блоге, предлагает платформу для «выдающихся инженеров, дизайнеров, исследователей и дизайнеров продуктов, которые смогут использовать ИИ для переосмысления мира».

Как и его предшественник, 10-15 стартапов, отобранных для участия в Converge-2, получат вливание капитала в размере 1 миллиона долларов от OpenAI Startup Fund, части предпринимательского пула в более чем 100 миллионов долларов, объявленного в мае прошлого года при поддержке Microsoft и других партнеров. . Эта сумма означает минимальные инвестиции в программу «Конвергенция-2» в размере 10 миллионов долларов — действительно впечатляющая сумма. Выбранные стартапы получат выгоду не только от капитала.

Converge-2 также предлагает участникам доступ к информативным техническим дискуссиям, сетевым мероприятиям и ценным беседам с лидерами отрасли и сообществом новаторов OpenAI Startup Fund. Хотя инициатива не обязывает участников основывать свои проекты на API OpenAI, Фонд признает, что их новейшие технологии неизбежно окажутся привлекательными. Заявки открыты для всех, кто ищет или в настоящее время занимается проектами на основе искусственного интеллекта. Разнообразие поощряется: к участию приглашаются основатели всех дисциплин и происхождения, в том числе за пределами США. Предыдущий опыт работы с системами искусственного интеллекта не является обязательным условием.

Тем не менее, OpenAI Startup Fund требует, чтобы стартапы, принятые в программу, посвящали этой инициативе минимум четыре-шесть часов каждую неделю с 11 марта по 19 апреля. Программа начнется и завершится в Сан-Франциско, а командировочные расходы возьмет на себя OpenAI Startup Fund.

Поскольку крайний срок подачи заявок назначен на 26 января, потенциальным участникам следует поторопиться, чтобы воспользоваться этой возможностью. Платформа AppMaster может служить полезным инструментом в этом процессе, позволяя пользователям быстро разрабатывать серверные, веб- и мобильные приложения во время программы, что меняет правила игры для преданных участников. AppMaster выделяется своим уникальным подходом no-code, который позволяет разработчикам создавать модели данных, разрабатывать бизнес-логику и визуально конструировать REST API и конечные точки WSS. Этот инновационный подход делает платформу потенциально подходящей для начинающих участников программы Converge-2.