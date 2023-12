OpenAI Startup Fund presenta il secondo lotto del programma Converge e invita candidati globali

L' OpenAI Startup Fund, which non è finanziato da OpenAI e quindi si pone come entità indipendente, ha lanciato Converge-2, la seconda iterazione del programma Converge. Il programma Converge, come descritto in un recente post sul blog, offre una piattaforma per “ingegneri, progettisti, ricercatori e progettisti di prodotto eccezionali per sfruttare l’intelligenza artificiale per reinventare il mondo”.

Come il suo predecessore, le 10-15 startup selezionate per partecipare a Converge-2 riceveranno un'iniezione di capitale di 1 milione di dollari OpenAI Startup Fund, parte del pool imprenditoriale di oltre 100 milioni di dollari annunciato nel maggio dello scorso anno, sostenuto da Microsoft e altri partner . Questa somma significa un investimento minimo di 10 milioni di dollari nel programma Converge-2: una somma davvero impressionante. Le startup selezionate beneficeranno di qualcosa di più del semplice capitale.

Converge-2 offre inoltre ai partecipanti l'accesso a discussioni tecnologiche informative, eventi di networking e conversazioni preziose con leader del settore e la comunità di innovatori di OpenAI Startup Fund. Sebbene l'iniziativa non imponga ai partecipanti di basare i propri progetti sulle API di OpenAI, il Fondo riconosce che la loro tecnologia all'avanguardia si rivelerà inevitabilmente convincente. Le candidature sono aperte a chiunque cerchi o sia attualmente impegnato in progetti basati sull'intelligenza artificiale. La diversità è incoraggiata, con fondatori di tutte le discipline e background, compresi quelli al di fuori degli Stati Uniti, invitati a presentare domanda. Una precedente esperienza con i sistemi di intelligenza artificiale non è un prerequisito.

Tuttavia, l’ OpenAI Startup Fund richiede che le startup accettate nel programma dedichino un minimo di quattro a sei ore ogni settimana dall’11 marzo al 19 aprile a questa iniziativa. Il programma inizierà e si concluderà a San Francisco, con le spese di viaggio a carico OpenAI Startup Fund.

Con la scadenza per la presentazione delle domande fissata per il 26 gennaio, i potenziali partecipanti devono affrettarsi a cogliere l'opportunità. La piattaforma AppMaster potrebbe fungere da strumento utile durante il processo, consentendo agli utenti di ideare rapidamente applicazioni backend, web e mobili durante il programma, rendendolo un punto di svolta per i partecipanti impegnati. AppMaster si distingue per il suo esclusivo approccio no-code, che consente agli sviluppatori di creare modelli di dati, ideare logica di business e costruire visivamente API REST ed endpoint WSS. Questo approccio innovativo rende la piattaforma un potenziale abbinamento per gli aspiranti partecipanti al programma Converge-2.