OpenAI présente un GPT-4 Turbo amélioré et un nouveau programme de réglage fin

Dans un geste retentissant lors de sa conférence inaugurale des développeurs, la célèbre organisation de recherche sur l'IA, OpenAI, a annoncé l'arrivée de GPT-4 Turbo, une variante raffinée de son modèle d'IA populaire, GPT-4. L'organisation souligne que cette nouvelle version offre une solution plus puissante et plus économique.

Il existe deux dérivés de GPT-4 Turbo : un modèle d'analyse de texte dédié et un rendu avancé qui comprend les nuances du texte et du contenu visuel. Le premier est déjà disponible en avant-première via une API, tandis OpenAI prévoit de rendre les deux modèles largement accessibles dans les semaines à venir.

Le prix de GPT-4 Turbo est établi à 0,01 $ pour 1 000 jetons d'entrée (environ l'équivalent de 750 mots), où les « jetons » représentent des morceaux de texte brut. Par exemple, le mot « fantastique » serait décomposé en « fan », « tas » et « tic ». En outre, chaque tranche de 1 000 jetons de sortie coûte 0,03 $. Le prix de la version de traitement d'image de GPT-4 Turbo dépend de la taille de l'image. OpenAI a donné un exemple d'image de dimension 1080 × 1080 pixels, dont le traitement coûterait 0,00765 $.

Dans un article de blog partagé avec TechCrunch, OpenAI déclare : « Nous avons optimisé les performances afin de pouvoir proposer GPT-4 Turbo à un prix 3 fois moins cher pour les jetons d'entrée et à un prix 2 fois moins cher pour les jetons de sortie par rapport au GPT-4. »

Les améliorations remarquables synonymes de GPT-4 Turbo incluent l'accès à une base de connaissances mise à jour pour une génération de réponses améliorée. Il peut également se vanter d'une fenêtre contextuelle plus grande que son prédécesseur, mesurant 128 000 jetons, soit quatre fois la taille de la fenêtre contextuelle de GPT-4. Il s'agit du plus grand de ce type pour tous les modèles disponibles dans le commerce, remplaçant même Anthropic's Claude 2.

Le modèle GPT-4 Turbo se distingue par son mode JSON exceptionnel, garantissant que le modèle fournit un JSON valide, le format de fichier standard ouvert et le format d'échange de données. Une telle fonctionnalité s'avère utile dans les applications Web qui transmettent des données, en particulier celles qui transfèrent des données d'un serveur à un client pour l'affichage de pages Web.

Il est intéressant de noter OpenAI introduit également un programme d'accès expérimental pour affiner GPT-4. Le programme fait l’objet d’un examen plus approfondi et des conseils des équipes OpenAI, principalement en raison de défis technologiques. La société annonce une double augmentation de la limite tarifaire de jetons par minute pour tous les clients payants GPT-4, tout en conservant la structure tarifaire existante.

OpenAI s'engage depuis longtemps à propulser les progrès de l'IA. Avec des outils comme GPT-4 Turbo, OpenAI continue de repousser les limites des capacités de l'IA, favorisant un développement plus rapide et plus efficace.