OpenAI presenta GPT-4 Turbo migliorato e un nuovo programma di perfezionamento

Con una mossa clamorosa alla sua conferenza inaugurale degli sviluppatori, la rinomata organizzazione di ricerca sull'intelligenza artificiale, OpenAI, ha annunciato l'arrivo di GPT-4 Turbo, una variante raffinata del suo popolare modello di intelligenza artificiale, GPT-4. L'organizzazione sottolinea che questa nuova versione offre una soluzione più potente ed economica.

Esistono due derivati ​​di GPT-4 Turbo: un modello di analisi del testo dedicato e una resa avanzata che comprende le sfumature sia del testo che del contenuto visivo. Il primo è già disponibile in anteprima tramite API, mentre OpenAI prevede di rendere entrambi i modelli ampiamente accessibili nelle prossime settimane.

Il prezzo per GPT-4 Turbo è fissato a $ 0,01 per ogni 1.000 token di input (equivalenti all'incirca a 750 parole), dove i "token" rappresentano blocchi di testo non elaborato. Ad esempio, la parola “fantastico” verrebbe scomposta in “fan”, “tas” e “tic”. Inoltre, ogni 1.000 token di output hanno un costo di $ 0,03. Il prezzo per la versione di elaborazione delle immagini di GPT-4 Turbo dipende dalla dimensione dell'immagine. OpenAI ha fornito un esempio di un'immagine con dimensione 1080×1080 pixel, la cui elaborazione costerebbe $ 0,00765.

In un post sul blog condiviso con TechCrunch, OpenAI dichiara: "Abbiamo ottimizzato le prestazioni in modo da poter offrire GPT-4 Turbo a un prezzo 3 volte più economico per i token di input e un prezzo 2 volte più economico per i token di output rispetto a GPT-4."

I notevoli miglioramenti associati a GPT-4 Turbo includono l'accesso a una knowledge base aggiornata per una migliore generazione di risposte. Può anche vantare una finestra di contesto più ampia rispetto al suo predecessore, che misura 128.000 token, quadruplicando la dimensione della finestra di contesto di GPT-4. Questo è il più grande del suo genere per qualsiasi modello disponibile in commercio, sostituendo anche Anthropic's Claude 2.

Il modello GPT-4 Turbo si distingue per la sua eccezionale modalità JSON, garantendo che il modello fornisca JSON valido, il formato file standard aperto e il formato di interscambio dati. Tale funzionalità è utile nelle app Web che trasmettono dati, in particolare quelle che trasferiscono dati da un server a un client per la visualizzazione di pagine Web.

È interessante notare che OpenAI introduce anche un programma di accesso sperimentale per la messa a punto di GPT-4. Il programma viene sottoposto a un esame e a una guida più attenta da parte dei team OpenAI, principalmente a causa delle sfide tecnologiche. La società annuncia un doppio incremento per il limite di tariffa dei token al minuto per tutti i clienti GPT-4 paganti, pur mantenendo la struttura dei prezzi esistente.

OpenAI è impegnata da molto tempo nel promuovere il progresso dell'intelligenza artificiale. Con strumenti come GPT-4 Turbo, OpenAI continua a ampliare i confini delle capacità dell'intelligenza artificiale, favorendo uno sviluppo più rapido ed efficiente.