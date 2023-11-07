تقدم OpenAI برنامج GPT-4 Turbo المحسن وبرنامج الضبط الدقيق الجديد

في خطوة مذهلة في مؤتمر المطورين الافتتاحي، أعلنت منظمة أبحاث الذكاء الاصطناعي الشهيرة، OpenAI ، عن وصول GPT-4 Turbo ، وهو نسخة محسنة من نموذج الذكاء الاصطناعي الشهير، GPT-4. وتؤكد المنظمة أن هذا الإصدار الجديد يقدم حلاً أكثر قوة واقتصادية.

هناك نوعان من مشتقات GPT-4 Turbo: نموذج مخصص لتحليل النص وعرض متقدم يفهم الفروق الدقيقة في كل من النص والمحتوى المرئي. الأول متاح بالفعل كمعاينة عبر واجهة برمجة التطبيقات، بينما تخطط OpenAI لجعل كلا النموذجين متاحين على نطاق واسع في الأسابيع المقبلة.

تم تحديد سعر GPT-4 Turbo عند 0.01 دولار لكل 1000 رمز إدخال (أي ما يعادل 750 كلمة تقريبًا)، حيث تمثل "الرموز المميزة" أجزاء من النص الخام. على سبيل المثال، يمكن تقسيم كلمة "رائع" إلى "معجب" و"تاس" و"تيك". علاوة على ذلك، فإن كل 1000 رمز إخراج يأتي بتكلفة 0.03 دولار. يعتمد سعر إصدار معالجة الصور من GPT-4 Turbo على حجم الصورة. أعطت OpenAI مثالاً لصورة بأبعاد 1080×1080 بكسل، والتي ستكلف 0.00765 دولارًا للمعالجة.

في منشور مدونة تمت مشاركته مع TechCrunch ، أعلن OpenAI ، "لقد قمنا بتحسين الأداء حتى نتمكن من تقديم GPT-4 Turbo بسعر أرخص 3 مرات لرموز الإدخال وسعر أرخص مرتين لرموز الإخراج مقارنة بـ GPT-4."

تتضمن التحسينات الملحوظة المرادفة لـ GPT-4 Turbo إمكانية الوصول إلى قاعدة معرفية محدثة لتوليد استجابة محسنة. ويمكنه أيضًا أن يتباهى بنافذة سياق موسعة مقارنة بسابقه، حيث يبلغ قياسها 128000 رمزًا - أي أربعة أضعاف حجم نافذة سياق GPT-4. هذا هو الأكبر من نوعه لأي طراز متاح تجاريًا، حتى أنه يحل محل Anthropic's Claude 2.

يتميز نموذج GPT-4 Turbo بوضع JSON الاستثنائي، مما يضمن أن النموذج يقدم JSON صالحًا وتنسيق الملف القياسي المفتوح وتنسيق تبادل البيانات. تكون هذه الميزة مفيدة في تطبيقات الويب التي تنقل البيانات، خاصة تلك التي تنقل البيانات من خادم إلى عميل لعرض صفحة الويب.

ومن المثير للاهتمام أن OpenAI تقدم أيضًا برنامج وصول تجريبي لضبط GPT-4. يأتي البرنامج مع تدقيق وتوجيه دقيق من فرق OpenAI، ويرجع ذلك أساسًا إلى التحديات التكنولوجية. تعلن الشركة عن زيادة مزدوجة للحد الأقصى لسعر الرموز المميزة في الدقيقة لجميع عملاء GPT-4 الذين يدفعون، مع الحفاظ على هيكل التسعير الحالي.

لدى OpenAI التزام طويل الأمد بدفع تقدم الذكاء الاصطناعي. باستخدام أدوات مثل GPT-4 Turbo، تواصل OpenAI دفع حدود قدرات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز التطوير بشكل أسرع وأكثر كفاءة. من الرائع أن نرى إلى أين تقودنا مثل هذه التطورات، خاصة عندما نفكر في كيفية نشر هذه التطورات باستخدام منصات مثل AppMaster ، وهي منصة قوية بدون تعليمات برمجية تمكن الشركات من إنشاء أنظمة شاملة دون الحاجة إلى معرفة واسعة بالبرمجة.