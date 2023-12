OpenAI introduceert verbeterde GPT-4 Turbo en een nieuw verfijningsprogramma

Met een spetterende actie luidde de gerenommeerde AI-onderzoeksorganisatie OpenAI tijdens de eerste ontwikkelaarsconferentie de komst in van GPT-4 Turbo, een verfijnde variant van zijn populaire AI-model, GPT-4. De organisatie benadrukt dat deze nieuwe versie een krachtigere en zuinigere oplossing biedt.

Er zijn twee afgeleiden van GPT-4 Turbo: een speciaal tekstanalysemodel en een geavanceerde weergave die de nuances van zowel tekst als visuele inhoud begrijpt. De eerste is al beschikbaar als preview via een API, terwijl OpenAI plannen heeft om beide modellen de komende weken breed toegankelijk te maken.

De prijs voor GPT-4 Turbo is vastgesteld op $ 0,01 voor elke 1.000 invoertokens (ongeveer gelijk aan 750 woorden), waarbij “tokens” stukjes ruwe tekst vertegenwoordigen. Het woord ‘fantastisch’ zou bijvoorbeeld worden opgesplitst in ‘fan’, ‘tas’ en ‘tic’. Bovendien kost elke 1.000 uitvoertokens $ 0,03. De prijs voor de beeldverwerkingsversie van GPT-4 Turbo is afhankelijk van het beeldformaat. OpenAI heeft een voorbeeld gegeven van een afbeelding met een afmeting van 1080×1080 pixels, die $ 0,00765 zou kosten om te verwerken.

In een blogpost gedeeld met TechCrunch verklaart OpenAI: "We hebben de prestaties geoptimaliseerd, zodat we GPT-4 Turbo kunnen aanbieden tegen een 3x lagere prijs voor input-tokens en een 2x lagere prijs voor output-tokens vergeleken met GPT-4."

Opmerkelijke verbeteringen die synoniem zijn met GPT-4 Turbo zijn onder meer toegang tot een bijgewerkte kennisbank voor verbeterde responsgeneratie. Het kan ook bogen op een groter contextvenster dan zijn voorganger, met een capaciteit van 128.000 tokens, wat vier keer zo groot is als het contextvenster van GPT-4. Dit is de grootste in zijn soort voor elk commercieel verkrijgbaar model en vervangt zelfs Anthropic's Claude 2.

Het GPT-4 Turbo model valt op door zijn uitzonderlijke JSON-modus, die ervoor zorgt dat het model geldige JSON levert, het open standaard bestandsformaat en gegevensuitwisselingsformaat. Een dergelijke functie is handig in webapps die gegevens verzenden, met name apps die gegevens van een server naar een client overbrengen voor weergave van webpagina's.

Interessant is dat OpenAI ook een experimenteel toegangsprogramma introduceert voor het verfijnen van GPT-4. Het programma wordt nauwkeuriger gecontroleerd en begeleid door OpenAI-teams, voornamelijk vanwege technologische uitdagingen. Het bedrijf kondigt een dubbele verhoging aan voor de tarieflimiet voor tokens per minuut voor alle betalende GPT-4-klanten, terwijl de bestaande prijsstructuur behouden blijft.

OpenAI zet zich al lang in voor het bevorderen van de vooruitgang van AI. Met tools als GPT-4 Turbo blijft OpenAI de grenzen van de AI-mogelijkheden verleggen, waardoor een snellere en efficiëntere ontwikkeling wordt bevorderd.