OpenAI 推出增强型 GPT-4 Turbo 和新颖的微调程序

著名的人工智能研究组织OpenAI在其首届开发者大会上做出了引人注目的举动，宣布了GPT-4 Turbo的到来，这是其流行的人工智能模型 GPT-4 的改进版本。该组织强调，这个新版本提供了更强大、更经济的解决方案。

GPT-4 Turbo 有两种衍生版本：专用文本分析模型和能够理解文本和视觉内容细微差别的高级再现。前者已经可以通过 API 进行预览，而OpenAI计划在未来几周内广泛使用这两种模型。

GPT-4 Turbo 的定价为每 1,000 个输入令牌（大约相当于 750 个单词）0.01 美元，其中“令牌”代表原始文本块。例如，“fantastic”这个词会被分解为“fan”、“tas”和“tic”。此外，每 1,000 个输出代币的成本为 0.03 美元。 GPT-4 Turbo 图像处理版本的价格取决于图像大小。 OpenAI 给出了一个尺寸为 1080×1080 像素的图像的示例，处理该图像的成本为 0.00765 美元。

OpenAI在与TechCrunch分享的一篇博文中宣称，“我们优化了性能，因此能够以比 GPT-4 便宜 3 倍的输入代币价格和便宜 2 倍的输出代币价格提供 GPT-4 Turbo。”

GPT-4 Turbo的显着改进包括访问更新的知识库以增强响应生成。它还可以拥有比其前身更大的上下文窗口，测量为 128,000 个令牌，是 GPT-4 上下文窗口大小的四倍。这是所有商用模型中同类产品中最大的，甚至取代了Anthropic's Claude 2 。

GPT-4 Turbo模型以其卓越的 JSON 模式脱颖而出，确保模型提供有效的 JSON、开放标准文件格式和数据交换格式。这样的功能在传输数据的网络应用程序中非常有用，特别是那些将数据从服务器传输到客户端以进行网页显示的网络应用程序。

有趣的是， OpenAI还推出了一个用于微调 GPT-4 的实验性访问程序。主要由于技术挑战，该计划受到了 OpenAI 团队更严格的审查和指导。该公司宣布对所有付费 GPT-4 客户的每分钟代币费率限制进行双重增量，同时维持现有的定价结构。

OpenAI长期致力于推动人工智能的进步。借助 GPT-4 Turbo 等工具， OpenAI不断突破人工智能能力的界限，促进更快、更高效的开发。看到这样的进步正在引领我们走向何方，尤其是当我们考虑如何使用AppMaster这样的平台来部署这些开发成果时，这是一件很有趣的事情。AppMaster 是一个功能强大的无代码平台，使企业能够创建全面的系统，而无需广泛的编码知识。