OpenAI представляет улучшенную GPT-4 Turbo и новую программу тонкой настройки

Известная исследовательская организация в области искусственного интеллекта OpenAI на своей первой конференции разработчиков сенсационно объявила о появлении GPT-4 Turbo, усовершенствованного варианта своей популярной модели искусственного интеллекта GPT-4. В организации подчеркивают, что новая версия предлагает более мощное и экономичное решение.
Существует две производные GPT-4 Turbo: специальная модель анализа текста и расширенная версия, которая понимает нюансы как текстового, так и визуального контента. Первый уже доступен в виде предварительной версии через API, а OpenAI планирует сделать обе модели широко доступными в ближайшие недели.
Цена на GPT-4 Turbo установлена на уровне 0,01 доллара США за каждые 1000 входных токенов (примерно эквивалентно 750 словам), где «токены» представляют собой фрагменты необработанного текста. Например, слово «фантастический» можно разбить на «фан», «тас» и «тик». Кроме того, каждая 1000 токенов вывода стоит 0,03 доллара США. Цена версии GPT-4 Turbo для обработки изображений зависит от размера изображения. OpenAI привела пример изображения размером 1080×1080 пикселей, обработка которого будет стоить 0,00765 доллара США.
В сообщении в блоге, опубликованном TechCrunch, OpenAI заявляет: «Мы оптимизировали производительность, чтобы мы могли предлагать GPT-4 Turbo по цене в 3 раза дешевле для входных токенов и в 2 раза дешевле для выходных токенов по сравнению с GPT-4».
Замечательные улучшения, ассоциирующиеся с GPT-4 Turbo, включают доступ к обновленной базе знаний для расширенного формирования ответов. Он также может похвастаться увеличенным контекстным окном, чем его предшественник, размером в 128 000 токенов, что в четыре раза больше размера контекстного окна GPT-4. Это самая большая модель в своем роде среди всех имеющихся на рынке моделей, даже заменяющая Anthropic's Claude 2.
Модель GPT-4 Turbo выделяется своим исключительным режимом JSON, гарантирующим, что модель предоставляет действительный JSON, открытый стандартный формат файлов и формат обмена данными. Такая функция пригодится в веб-приложениях, которые передают данные, особенно в тех, которые передают данные с сервера клиенту для отображения веб-страницы.
Интересно, что OpenAI также представляет экспериментальную программу доступа для тонкой настройки GPT-4. Программа находится под пристальным вниманием и руководством со стороны команд OpenAI, главным образом из-за технологических проблем. Компания объявляет о двойном увеличении лимита количества токенов в минуту для всех платящих клиентов GPT-4, сохраняя при этом существующую структуру цен.
OpenAI имеет давнюю приверженность развитию искусственного интеллекта. С помощью таких инструментов, как GPT-4 Turbo, OpenAI продолжает расширять границы возможностей искусственного интеллекта, способствуя более быстрой и эффективной разработке. Интересно видеть, к чему нас ведут подобные достижения, особенно если учесть, как эти разработки могут быть развернуты с использованием таких платформ, как AppMaster, мощной no-code платформы, которая позволяет предприятиям создавать комплексные системы без необходимости обширных знаний в области кодирования.