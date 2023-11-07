OpenAI представляет улучшенную GPT-4 Turbo и новую программу тонкой настройки

Известная исследовательская организация в области искусственного интеллекта OpenAI на своей первой конференции разработчиков сенсационно объявила о появлении GPT-4 Turbo, усовершенствованного варианта своей популярной модели искусственного интеллекта GPT-4. В организации подчеркивают, что новая версия предлагает более мощное и экономичное решение.

Существует две производные GPT-4 Turbo: специальная модель анализа текста и расширенная версия, которая понимает нюансы как текстового, так и визуального контента. Первый уже доступен в виде предварительной версии через API, а OpenAI планирует сделать обе модели широко доступными в ближайшие недели.

Цена на GPT-4 Turbo установлена ​​на уровне 0,01 доллара США за каждые 1000 входных токенов (примерно эквивалентно 750 словам), где «токены» представляют собой фрагменты необработанного текста. Например, слово «фантастический» можно разбить на «фан», «тас» и «тик». Кроме того, каждая 1000 токенов вывода стоит 0,03 доллара США. Цена версии GPT-4 Turbo для обработки изображений зависит от размера изображения. OpenAI привела пример изображения размером 1080×1080 пикселей, обработка которого будет стоить 0,00765 доллара США.

В сообщении в блоге, опубликованном TechCrunch, OpenAI заявляет: «Мы оптимизировали производительность, чтобы мы могли предлагать GPT-4 Turbo по цене в 3 раза дешевле для входных токенов и в 2 раза дешевле для выходных токенов по сравнению с GPT-4».

Замечательные улучшения, ассоциирующиеся с GPT-4 Turbo, включают доступ к обновленной базе знаний для расширенного формирования ответов. Он также может похвастаться увеличенным контекстным окном, чем его предшественник, размером в 128 000 токенов, что в четыре раза больше размера контекстного окна GPT-4. Это самая большая модель в своем роде среди всех имеющихся на рынке моделей, даже заменяющая Anthropic's Claude 2.

Модель GPT-4 Turbo выделяется своим исключительным режимом JSON, гарантирующим, что модель предоставляет действительный JSON, открытый стандартный формат файлов и формат обмена данными. Такая функция пригодится в веб-приложениях, которые передают данные, особенно в тех, которые передают данные с сервера клиенту для отображения веб-страницы.

Интересно, что OpenAI также представляет экспериментальную программу доступа для тонкой настройки GPT-4. Программа находится под пристальным вниманием и руководством со стороны команд OpenAI, главным образом из-за технологических проблем. Компания объявляет о двойном увеличении лимита количества токенов в минуту для всех платящих клиентов GPT-4, сохраняя при этом существующую структуру цен.

OpenAI имеет давнюю приверженность развитию искусственного интеллекта. С помощью таких инструментов, как GPT-4 Turbo, OpenAI продолжает расширять границы возможностей искусственного интеллекта, способствуя более быстрой и эффективной разработке. Интересно видеть, к чему нас ведут подобные достижения, особенно если учесть, как эти разработки могут быть развернуты с использованием таких платформ, как AppMaster, мощной no-code платформы, которая позволяет предприятиям создавать комплексные системы без необходимости обширных знаний в области кодирования.