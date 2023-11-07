OpenAI, Gelişmiş GPT-4 Turbo ve Yeni İnce Ayar Programını Tanıtıyor

Ünlü yapay zeka araştırma kuruluşu OpenAI, açılış geliştirici konferansında çarpıcı bir hareketle, popüler yapay zeka modeli GPT-4'ün geliştirilmiş bir versiyonu olan GPT-4 Turbo gelişini müjdeledi. Kuruluş, bu yeni versiyonun daha güçlü ve ekonomik bir çözüm sunduğunu vurguluyor.

GPT-4 Turbo'nun iki türevi vardır: özel bir metin analiz modeli ve hem metin hem de görsel içerikteki nüansları anlayan gelişmiş bir yorumlama. İlki halihazırda bir API aracılığıyla önizleme olarak mevcutken OpenAI, önümüzdeki haftalarda her iki modeli de geniş çapta erişilebilir hale getirmeyi planlıyor.

GPT-4 Turbo'nun fiyatlandırması, her 1.000 giriş jetonu için (kabaca 750 kelimeye eşdeğer) 0,01 ABD Doları olarak belirlenmiştir; burada "jetonlar" ham metin parçalarını temsil eder. Örneğin, "fantastik" kelimesi "hayran", "tas" ve "tik" olarak ayrılır. Ayrıca, her 1000 çıkış tokeninin maliyeti 0,03 ABD dolarıdır. GPT-4 Turbo'nun görüntü işleme sürümünün fiyatı, görüntünün boyutuna bağlıdır. OpenAI, 1080×1080 piksel boyutunda, işlenmesi 0,00765 dolara mal olacak bir görüntü örneği verdi.

TechCrunch ile paylaşılan bir blog yazısında OpenAI şunları söylüyor: "GPT-4 Turbo'yu, GPT-4'e kıyasla girdi tokenları için 3 kat, çıktı tokenleri için ise 2 kat daha ucuz bir fiyatla sunabilmemiz için performansı optimize ettik."

GPT-4 Turbo ile eşanlamlı olan dikkate değer iyileştirmeler arasında gelişmiş yanıt oluşturma için güncellenmiş bir bilgi tabanına erişim yer alıyor. Ayrıca önceki modele göre 128.000 jetonla genişletilmiş bir bağlam penceresiyle de övünebilir; bu, GPT-4'ün bağlam penceresinin boyutunu dört katına çıkarır. Bu, Anthropic's Claude 2 yerini bile alan, ticari olarak temin edilebilen herhangi bir model için türünün en büyüğüdür.

GPT-4 Turbo modeli, modelin geçerli JSON, açık standart dosya formatı ve veri değişim formatı sunmasını sağlayan olağanüstü JSON moduyla öne çıkıyor. Böyle bir özellik, veri aktaran web uygulamalarında, özellikle de web sayfasının görüntülenmesi için verileri bir sunucudan bir istemciye aktaran uygulamalarda kullanışlı olur.

İlginçtir ki OpenAI ayrıca GPT-4'te ince ayar yapmak için deneysel bir erişim programı da sunuyor. Program, özellikle teknolojik zorluklar nedeniyle OpenAI ekiplerinin daha yakından incelemesi ve rehberliğiyle birlikte geliyor. Şirket, mevcut fiyatlandırma yapısını korurken, ödeme yapan tüm GPT-4 müşterileri için dakika başına jeton oranı sınırında ikili bir artış olduğunu duyurdu.

OpenAI yapay zekanın ilerlemesini ilerletme konusunda uzun süredir devam eden bir kararlılığa sahiptir. OpenAI, GPT-4 Turbo gibi araçlarla yapay zeka kapasitesinin sınırlarını zorlamaya devam ederek daha hızlı ve daha verimli geliştirmeyi teşvik ediyor. Özellikle bu gelişmelerin, işletmelerin kapsamlı kodlama bilgisine ihtiyaç duymadan kapsamlı sistemler oluşturmasına olanak tanıyan güçlü , kodsuz bir platform olan AppMaster gibi platformlar kullanılarak nasıl uygulanabileceğini düşündüğümüzde, bunun gibi ilerlemelerin bizi nereye götürdüğünü görmek büyüleyici.