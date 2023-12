OpenAI apresenta GPT-4 Turbo aprimorado e novo programa de ajuste fino

Em um movimento impressionante em sua conferência inaugural de desenvolvedores, a renomada organização de pesquisa de IA, OpenAI, anunciou a chegada do GPT-4 Turbo, uma variante refinada de seu popular modelo de IA, o GPT-4. A organização sublinha que esta nova versão oferece uma solução mais potente e económica.

Existem dois derivados do GPT-4 Turbo: um modelo de análise de texto dedicado e uma versão avançada que compreende as nuances do texto e do conteúdo visual. O primeiro já está disponível como visualização por meio de uma API, enquanto OpenAI tem planos de tornar ambos os modelos amplamente acessíveis nas próximas semanas.

O preço do GPT-4 Turbo é estabelecido em US$ 0,01 para cada 1.000 tokens de entrada (aproximadamente equivalente a 750 palavras), onde “tokens” representam pedaços de texto bruto. Por exemplo, a palavra “fantástico” seria dividida em “fan”, “tas” e “tic”. Além disso, cada 1.000 tokens de saída custam US$ 0,03. O preço da versão de processamento de imagem do GPT-4 Turbo depende do tamanho da imagem. A OpenAI deu um exemplo de imagem com dimensão 1080×1080 pixels, cujo processamento custaria US$ 0,00765.

Em uma postagem de blog compartilhada com TechCrunch, OpenAI declara: “Otimizamos o desempenho para que possamos oferecer o GPT-4 Turbo a um preço 3x mais barato para tokens de entrada e um preço 2x mais barato para tokens de saída em comparação com o GPT-4”.

Melhorias notáveis, sinônimos do GPT-4 Turbo, incluem acesso a uma base de conhecimento atualizada para geração de resposta aprimorada. Ele também pode ostentar uma janela de contexto maior do que seu antecessor, medindo 128.000 tokens – o quádruplo do tamanho da janela de contexto do GPT-4. Este é o maior modelo do gênero disponível comercialmente, superando até mesmo Anthropic's Claude 2.

O modelo GPT-4 Turbo se destaca por seu modo JSON excepcional, garantindo que o modelo forneça JSON válido, o formato de arquivo de padrão aberto e formato de intercâmbio de dados. Esse recurso é útil em aplicativos da web que transmitem dados, especialmente aqueles que transferem dados de um servidor para um cliente para exibição de páginas da web.

Curiosamente, OpenAI também apresenta um programa de acesso experimental para ajuste fino do GPT-4. O programa vem com um exame mais minucioso e orientação das equipes da OpenAI, principalmente devido aos desafios tecnológicos. A empresa anuncia um aumento duplo no limite de taxa de tokens por minuto para todos os clientes pagantes do GPT-4, mantendo a estrutura de preços existente.

OpenAI tem um compromisso de longa data em impulsionar o avanço da IA. Com ferramentas como o GPT-4 Turbo, OpenAI continua a ampliar os limites da capacidade de IA, promovendo um desenvolvimento mais rápido e eficiente.