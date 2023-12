OpenAI wprowadza ulepszony GPT-4 Turbo i nowatorski program dostrajania

W imponującym posunięciu na swojej inauguracyjnej konferencji programistów, znana organizacja badawcza AI, OpenAI, ogłosiła pojawienie się GPT-4 Turbo, udoskonalonej wersji popularnego modelu AI, GPT-4. Organizacja podkreśla, że ​​nowa wersja oferuje mocniejsze i ekonomiczne rozwiązanie.

Istnieją dwie pochodne GPT-4 Turbo: dedykowany model analizy tekstu i zaawansowana wersja, która rozumie niuanse zarówno treści tekstowych, jak i wizualnych. Ten pierwszy jest już dostępny jako podgląd za pośrednictwem interfejsu API, natomiast OpenAI planuje udostępnienie obu modeli w nadchodzących tygodniach.

Ceny GPT-4 Turbo ustalono na 0,01 dolara za każde 1000 tokenów wejściowych (w przybliżeniu równowartość 750 słów), gdzie „tokeny” reprezentują fragmenty nieprzetworzonego tekstu. Na przykład słowo „fantastyczny” zostanie podzielone na „fan”, „tas” i „tic”. Poza tym każde 1000 żetonów wyjściowych kosztuje 0,03 dolara. Cena wersji GPT-4 Turbo do przetwarzania obrazu zależy od rozmiaru obrazu. OpenAI podało przykład obrazu o wymiarach 1080 × 1080 pikseli, którego przetworzenie kosztowałoby 0,00765 USD.

W poście na blogu udostępnionym TechCrunch OpenAI deklaruje: „Zoptymalizowaliśmy wydajność, dzięki czemu jesteśmy w stanie zaoferować GPT-4 Turbo po 3 razy niższej cenie za tokeny wejściowe i 2 razy niższej cenie za tokeny wyjściowe w porównaniu do GPT-4”.

Niezwykłe ulepszenia charakterystyczne dla GPT-4 Turbo obejmują dostęp do zaktualizowanej bazy wiedzy w celu lepszego generowania odpowiedzi. Może także pochwalić się powiększonym oknem kontekstowym w porównaniu do swojego poprzednika, mierzącym 128 000 tokenów – czyli czterokrotnie większym niż okno kontekstowe GPT-4. Jest to największy tego typu model ze wszystkich dostępnych na rynku modeli, zastępujący nawet Anthropic's Claude 2.

Model GPT-4 Turbo wyróżnia się wyjątkowym trybem JSON, zapewniającym, że model dostarcza prawidłowy JSON, otwarty standardowy format plików i format wymiany danych. Taka funkcja przydaje się w aplikacjach internetowych przesyłających dane, zwłaszcza tych, które przesyłają dane z serwera do klienta w celu wyświetlenia strony internetowej.

Co ciekawe, OpenAI wprowadza także eksperymentalny program dostępu do dostrajania GPT-4. Program wymaga dokładniejszej analizy i wskazówek ze strony zespołów OpenAI, głównie ze względu na wyzwania technologiczne. Firma ogłasza podwójną podwyżkę limitu stawki tokenów na minutę dla wszystkich klientów płacących GPT-4, przy jednoczesnym zachowaniu istniejącej struktury cenowej.

OpenAI od dawna angażuje się w wspieranie rozwoju sztucznej inteligencji. Dzięki narzędziom takim jak GPT-4 Turbo OpenAI w dalszym ciągu przesuwa granice możliwości sztucznej inteligencji, wspierając szybszy i bardziej wydajny rozwój. Fascynujące jest widzieć, dokąd prowadzą nas takie postępy, zwłaszcza gdy weźmiemy pod uwagę, w jaki sposób można je wdrożyć za pomocą platform takich jak AppMaster, potężna platforma niewymagająca stosowania kodu , która umożliwia firmom tworzenie kompleksowych systemów bez konieczności posiadania rozległej wiedzy na temat kodowania.