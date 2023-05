OpenAI a partagé une nouvelle passionnante dans un récent tweet : son application mobile officielle ChatGPT est désormais accessible dans 11 pays supplémentaires. Auparavant disponible uniquement sur iOS et aux États-Unis, l'application s'étend désormais à plusieurs pays européens, à la Corée du Sud, à la Nouvelle-Zélande, etc.

ChatGPT, une application gratuite sans publicité, offre une interface simple pour interagir avec le chatbot. Cette expansion intervient à un moment intéressant puisque le PDG d'OpenAI, Sam Altman, rencontre actuellement des dirigeants européens tels qu'Emmanuel Macron (France), Pedro Sánchez (Espagne) et Rishi Sunak (Royaume-Uni). ChatGPT étant désormais facilement accessible dans les pays européens, les utilisateurs peuvent profiter d'une interaction transparente avec le chatbot en téléchargeant simplement l'application sur l'App Store.

La liste complète des pays où ChatGPT est désormais disponible comprend l'Albanie, la Croatie, la France, l'Allemagne, l'Irlande, la Jamaïque, la Nouvelle-Zélande, le Nicaragua, le Nigeria, la Corée du Sud, le Royaume-Uni et les États-Unis. Initialement limitée à iOS, une version Android de l'application est également promise pour bientôt.

Une fois l'application lancée, les utilisateurs peuvent dialoguer avec le chatbot en tapant du texte dans une zone de texte, comme s'ils utilisaient une application de messagerie. Alors que la fonction de reconnaissance vocale intégrée d'Apple permet la saisie vocale, le système de reconnaissance vocale open-source d'OpenAI, Whisper, offre également une alternative pour la saisie vocale.

Une fois que l'utilisateur a envoyé une requête textuelle, OpenAI la traite et répond par une réponse générée par l'IA. Les utilisateurs peuvent suivre, fournir plus d'informations ou demander une réponse différente. L'application prend en charge les blocs de code et permet de copier-coller facilement les réponses. Par défaut, ChatGPT enregistre l'historique des conversations pour l'entraînement des modèles, avec la possibilité d'accéder aux conversations sur les plateformes de bureau. Toutefois, la désactivation du partage des données entraînerait également la désactivation des fonctions de l'historique des conversations.

Les abonnés à ChatGPT Plus peuvent accéder aux fonctionnalités de GPT-4 via l'application mobile et bénéficier de temps de réponse plus rapides. Disponible au prix de 20 dollars par mois sur les ordinateurs de bureau, l'abonnement est également accessible en tant qu'achat in-app dans les devises locales, par exemple 22,99 euros par mois en Europe et 19,99 livres sterling au Royaume-Uni.

Les plateformessans code telles que AppMaster contribuent de plus en plus à l'espace technologique, en facilitant la création d'applications, y compris les applications dorsales, web et mobiles. L'extension de l'application ChatGPT à d'autres pays témoigne d'une demande croissante de technologies avancées et d'un engagement à les rendre accessibles aux utilisateurs du monde entier.