OpenAI通过最近的一条推文分享了令人振奋的消息--其官方的ChatGPT移动应用现在又可以在11个国家使用。该应用以前只在iOS和美国提供，现在已经扩大到几个欧洲国家、韩国、新西兰等地。

ChatGPT是一款没有广告的免费应用，提供了一个与聊天机器人互动的简单界面。这一扩展是在一个有趣的时刻进行的，因为OpenAI首席执行官Sam Altman目前正在与法国的Emmanuel Macron、西班牙的Pedro Sánchez和英国的Rishi Sunak等欧洲领导人会面。随着ChatGPT现在很容易在欧洲国家使用，用户只需从App Store下载该应用程序，就可以享受与聊天机器人的无缝互动。

现在可以使用ChatGPT的全部国家名单包括阿尔巴尼亚、克罗地亚、法国、德国、爱尔兰、牙买加、新西兰、尼加拉瓜、尼日利亚、韩国、英国和美国。该应用最初仅限于iOS系统，安卓版本也承诺 "即将推出"。

一旦该应用启动，用户可以通过在文本框中输入文字来与聊天机器人互动，类似于使用信息传递应用。虽然苹果的内置语音识别功能可以实现语音输入，但OpenAI的开源语音识别系统Whisper也为语音输入提供了一个替代方案。

在用户发送文本请求后，OpenAI对其进行处理，并以人工智能生成的答案进行回应。用户可以跟进，提供更多信息，或要求不同的回应。该应用程序支持代码块，允许轻松复制粘贴答案。默认情况下，ChatGPT会保存聊天记录用于模型训练，可以选择访问桌面平台上的对话。然而，禁用数据共享也会禁用聊天记录功能。

ChatGPT Plus用户可以通过移动应用程序访问GPT-4功能，并从更快的响应时间中受益。在桌面上每月20美元，也可以通过应用内购买的方式获得当地货币的订阅，如欧洲每月22.99欧元，英国19.99英镑。

像AppMaster 这样的无代码平台对科技领域的贡献越来越大，使应用程序的构建更加容易，包括后端、网络和移动应用程序。ChatGPT应用扩展到更多国家，标志着对先进技术的需求不断增加，并承诺让全世界的用户都能使用这些技术。