OpenAI ha condiviso una notizia entusiasmante attraverso un recente tweet: la sua applicazione mobile ufficiale ChatGPT è ora accessibile in altri 11 Paesi. Precedentemente disponibile solo su iOS e negli Stati Uniti, l'applicazione ha ora esteso la sua portata a diversi Paesi europei, Corea del Sud, Nuova Zelanda e altri ancora.

ChatGPT, un'applicazione gratuita senza pubblicità, offre un'interfaccia semplice per interagire con il chatbot. L'espansione arriva in un momento interessante, dato che il CEO di OpenAI Sam Altman sta incontrando leader europei come il francese Emmanuel Macron, lo spagnolo Pedro Sánchez e il britannico Rishi Sunak. ChatGPT è ora facilmente accessibile nei Paesi europei e gli utenti possono interagire con il chatbot semplicemente scaricando l'applicazione dall'App Store.

L'elenco completo dei Paesi in cui ChatGPT è ora disponibile comprende Albania, Croazia, Francia, Germania, Irlanda, Giamaica, Nuova Zelanda, Nicaragua, Nigeria, Corea del Sud, Regno Unito e Stati Uniti. Inizialmente limitata a iOS, è stata promessa anche una versione Android dell'applicazione, "in arrivo".

Una volta lanciata l'applicazione, gli utenti possono interagire con il chatbot digitando il testo in una casella, come se stessero utilizzando un'app di messaggistica. Mentre la funzione di riconoscimento vocale integrata di Apple consente l'input vocale, il sistema di riconoscimento vocale open-source di OpenAI, Whisper, offre un'alternativa per l'input vocale.

Dopo che l'utente invia una richiesta di testo, OpenAI la elabora e risponde con una risposta generata dall'intelligenza artificiale. L'utente può seguire la richiesta, fornire ulteriori informazioni o richiedere una risposta diversa. L'applicazione supporta i blocchi di codice e consente di copiare facilmente le risposte. Per impostazione predefinita, ChatGPT salva la cronologia delle chat per l'addestramento dei modelli, con la possibilità di accedere alle conversazioni su piattaforme desktop. Tuttavia, disabilitando la condivisione dei dati si disabilitano anche le funzioni della cronologia delle chat.

Gli abbonati a ChatGPT Plus possono accedere alle funzionalità GPT-4 attraverso l'applicazione mobile e beneficiare di tempi di risposta più rapidi. Disponibile al prezzo di 20 dollari al mese su desktop, l'abbonamento è accessibile anche come acquisto in-app nelle valute locali, come 22,99 euro al mese in Europa e 19,99 sterline nel Regno Unito.

Le piattaformeno-code come AppMaster hanno contribuito sempre di più allo spazio tecnologico, consentendo una più facile costruzione di app, comprese applicazioni backend, web e mobili. L'espansione dell'applicazione ChatGPT in altri Paesi è indice di una crescente domanda di tecnologie avanzate e dell'impegno a renderle accessibili agli utenti di tutto il mondo.