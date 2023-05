A OpenAI partilhou notícias interessantes através de um tweet recente - a sua aplicação móvel oficial ChatGPT está agora acessível em mais 11 países. Anteriormente disponível apenas no iOS e nos Estados Unidos, a aplicação expandiu o seu alcance para vários países europeus, Coreia do Sul, Nova Zelândia, entre outros.

ChatGPT, uma aplicação gratuita sem anúncios, fornece uma interface simples para interagir com o chatbot. A expansão surge numa altura interessante, uma vez que o CEO da OpenAI, Sam Altman, está actualmente a reunir-se com líderes europeus como Emmanuel Macron, de França, Pedro Sánchez, de Espanha, e Rishi Sunak, do Reino Unido. Com o ChatGPT agora facilmente acessível nos países europeus, os utilizadores podem desfrutar de uma interacção perfeita com o chatbot, bastando descarregar a aplicação a partir da App Store.

A lista completa de países onde o ChatGPT está agora disponível inclui a Albânia, Croácia, França, Alemanha, Irlanda, Jamaica, Nova Zelândia, Nicarágua, Nigéria, Coreia do Sul, Reino Unido e Estados Unidos. Inicialmente restrita ao iOS, uma versão do aplicativo para Android também está prometida para "em breve".

Assim que a aplicação é lançada, os utilizadores podem interagir com o chatbot escrevendo texto numa caixa de texto, tal como acontece com uma aplicação de mensagens. Embora o recurso de reconhecimento de voz integrado da Apple permita a entrada de voz, o sistema de reconhecimento de voz de código aberto da OpenAI, Whisper, também oferece uma alternativa para entrada de voz.

Depois de o utilizador enviar um pedido de texto, a OpenAI processa-o e responde com uma resposta gerada por IA. Os utilizadores podem dar seguimento, fornecer mais informações ou solicitar uma resposta diferente. A aplicação suporta blocos de código e permite copiar e colar facilmente as respostas. Por predefinição, o ChatGPT guarda o histórico das conversas para o treino do modelo, com a opção de aceder às conversas em plataformas de ambiente de trabalho. No entanto, a desactivação da partilha de dados também desactivaria as funções do histórico de conversações.

Os subscritores do ChatGPT Plus podem aceder às capacidades do GPT-4 através da aplicação móvel e beneficiar de tempos de resposta mais rápidos. Disponível por 20 dólares por mês no ambiente de trabalho, a subscrição também está disponível como uma compra na aplicação em moedas locais, como 22,99 euros por mês na Europa e 19,99 libras no Reino Unido.

Plataformassem código como AppMaster têm contribuído cada vez mais para o espaço tecnológico, permitindo a construção de aplicativos mais fáceis, incluindo back-end, web e aplicativos móveis. A expansão da aplicação ChatGPT para mais países significa uma procura crescente de tecnologias avançadas e um compromisso de as tornar acessíveis aos utilizadores de todo o mundo.