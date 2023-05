OpenAI heeft via een recente tweet spannend nieuws gedeeld - haar officiële ChatGPT mobiele app is nu toegankelijk in 11 meer landen. Voorheen alleen beschikbaar op iOS en in de Verenigde Staten, is de app nu uitgebreid naar verschillende Europese landen, Zuid-Korea, Nieuw-Zeeland en meer.

ChatGPT, een gratis app zonder advertenties, biedt een eenvoudige interface voor interactie met de chatbot. De uitbreiding komt op een interessant moment aangezien OpenAI CEO Sam Altman momenteel ontmoetingen heeft met Europese leiders zoals Emmanuel Macron uit Frankrijk, Pedro Sánchez uit Spanje en Rishi Sunak uit het Verenigd Koninkrijk. Nu ChatGPT gemakkelijk toegankelijk is in Europese landen, kunnen gebruikers genieten van naadloze interactie met de chatbot door simpelweg de app te downloaden in de App Store.

De volledige lijst van landen waar ChatGPT nu beschikbaar is, omvat Albanië, Kroatië, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Jamaica, Nieuw-Zeeland, Nicaragua, Nigeria, Zuid-Korea, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. In eerste instantie beperkt tot iOS, een Android-versie van de app wordt ook beloofd "binnenkort".

Zodra de app is gelanceerd, kunnen gebruikers in contact komen met de chatbot door tekst in een tekstvak te typen, vergelijkbaar met het gebruik van een berichten-app. Terwijl de ingebouwde spraakherkenningsfunctie van Apple spraakinvoer mogelijk maakt, biedt OpenAI's open-source spraakherkenningssysteem Whisper ook een alternatief voor spraakinvoer.

Nadat de gebruiker een tekstverzoek heeft verzonden, verwerkt OpenAI het en antwoordt met een door AI gegenereerd antwoord. Gebruikers kunnen opvolgen, meer informatie geven of om een ander antwoord vragen. De app ondersteunt codeblokken en maakt het mogelijk antwoorden eenvoudig te kopiëren. ChatGPT bewaart standaard de chatgeschiedenis voor modeltraining, met de optie om gesprekken op desktopplatforms te openen. Het uitschakelen van het delen van gegevens zou echter ook de functies van de chatgeschiedenis uitschakelen.

ChatGPT Plus-abonnees hebben toegang tot GPT-4-mogelijkheden via de mobiele app en profiteren van snellere reactietijden. Het abonnement is beschikbaar voor $ 20 per maand op desktop, maar is ook toegankelijk als een in-app aankoop in lokale valuta, zoals € 22,99 per maand in Europa en £ 19,99 in het Verenigd Koninkrijk.

No-code-platforms zoals AppMaster hebben steeds meer bijgedragen aan de techruimte, waardoor het bouwen van apps, waaronder backend-, web- en mobiele applicaties, eenvoudiger wordt. De uitbreiding van de ChatGPT-app naar meer landen betekent een toenemende vraag naar geavanceerde technologieën en een engagement om deze toegankelijk te maken voor gebruikers wereldwijd.