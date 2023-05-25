شاركت OpenAI أخبارًا مثيرة من خلال تغريدة حديثة - أصبح تطبيق ChatGPT للجوال الرسمي متاحًا الآن في 11 دولة أخرى. كان التطبيق متاحًا في السابق فقط على نظام التشغيل iOS وفي الولايات المتحدة ، وقد وسع التطبيق الآن نطاق وصوله إلى العديد من البلدان الأوروبية ، وكوريا الجنوبية ، ونيوزيلندا ، والمزيد.

يوفر ChatGPT ، وهو تطبيق مجاني بدون إعلانات ، واجهة بسيطة للتفاعل مع chatbot. يأتي التوسع في وقت مثير للاهتمام حيث يجتمع سام ألتمان ، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI ، حاليًا مع قادة أوروبيين مثل الفرنسي إيمانويل ماكرون ، والإسباني بيدرو سانشيز ، وريشي سوناك البريطاني. مع ChatGPT الذي يمكن الوصول إليه الآن بسهولة في البلدان الأوروبية ، يمكن للمستخدمين الاستمتاع بالتفاعل السلس مع chatbot ببساطة عن طريق تنزيل التطبيق من App Store.

تشمل القائمة الكاملة للبلدان التي يتوفر فيها ChatGPT الآن ألبانيا وكرواتيا وفرنسا وألمانيا وأيرلندا وجامايكا ونيوزيلندا ونيكاراغوا ونيجيريا وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. كان إصدار Android من التطبيق مقيدًا في البداية بنظام iOS ، ومن المتوقع أيضًا أن يكون "قريبًا".

بمجرد تشغيل التطبيق ، يمكن للمستخدمين التفاعل مع chatbot عن طريق كتابة نص في مربع نص ، على غرار استخدام تطبيق المراسلة. بينما تتيح ميزة التعرف على الكلام المضمنة من Apple الإدخال الصوتي ، فإن نظام التعرف على الكلام مفتوح المصدر من OpenAI ، Whisper ، يوفر بديلاً للإدخال الصوتي أيضًا.

بعد أن يرسل المستخدم طلبًا نصيًا ، يقوم OpenAI بمعالجته والرد بإجابة من إنشاء AI. يمكن للمستخدمين المتابعة أو تقديم مزيد من المعلومات أو طلب استجابة مختلفة. يدعم التطبيق كتل التعليمات البرمجية ويسمح بنسخ الإجابات ولصقها بسهولة. بشكل افتراضي ، يحفظ ChatGPT محفوظات الدردشة لتدريب النموذج ، مع خيار الوصول إلى المحادثات على منصات سطح المكتب. ومع ذلك ، فإن تعطيل مشاركة البيانات سيؤدي أيضًا إلى تعطيل وظائف محفوظات الدردشة.

يمكن لمشتركي ChatGPT Plus الوصول إلى إمكانات GPT-4 من خلال تطبيق الهاتف المحمول والاستفادة من أوقات الاستجابة الأسرع. يتوفر الاشتراك مقابل 20 دولارًا أمريكيًا شهريًا على سطح المكتب ، ويمكن الوصول إليه أيضًا كشراء داخل التطبيق بالعملات المحلية ، مثل 22.99 يورو شهريًا في أوروبا و 19.99 جنيهًا إسترلينيًا في المملكة المتحدة

تساهم المنصات التي لا تحتوي على تعليمات برمجية مثل AppMaster بشكل متزايد في الفضاء التكنولوجي ، مما يتيح إنشاء تطبيقات أسهل ، بما في ذلك التطبيقات الخلفية والويب والهاتف المحمول. يشير توسع تطبيق ChatGPT إلى المزيد من البلدان إلى زيادة الطلب على التقنيات المتقدمة والالتزام بجعلها في متناول المستخدمين في جميع أنحاء العالم.