Компания OpenAI поделилась интересной новостью в своем твите - ее официальное мобильное приложение ChatGPT теперь доступно еще в 11 странах. Приложение, ранее доступное только на iOS и в США, теперь распространилось на несколько европейских стран, Южную Корею, Новую Зеландию и другие.

ChatGPT, бесплатное приложение без рекламы, предоставляет простой интерфейс для взаимодействия с чат-ботом. Расширение происходит в интересное время, поскольку генеральный директор OpenAI Сэм Альтман в настоящее время встречается с европейскими лидерами, такими как Эммануэль Макрон из Франции, Педро Санчес из Испании и Риши Сунак из Великобритании. Теперь ChatGPT легко доступен в европейских странах, и пользователи могут наслаждаться беспрепятственным взаимодействием с чат-ботом, просто загрузив приложение из App Store.

Полный список стран, где ChatGPT теперь доступен, включает Албанию, Хорватию, Францию, Германию, Ирландию, Ямайку, Новую Зеландию, Никарагуа, Нигерию, Южную Корею, Великобританию и США. Первоначально приложение было выпущено только для iOS, но версия для Android также обещана "в ближайшее время".

После запуска приложения пользователи могут взаимодействовать с чат-ботом, набирая текст в текстовом поле, аналогично использованию приложения для обмена сообщениями. В то время как встроенная функция распознавания речи Apple обеспечивает голосовой ввод, система распознавания речи с открытым исходным кодом OpenAI, Whisper, также предлагает альтернативу для голосового ввода.

После того как пользователь отправляет текстовый запрос, OpenAI обрабатывает его и отвечает сгенерированным ИИ ответом. Пользователь может проследить за ответом, предоставить дополнительную информацию или запросить другой ответ. Приложение поддерживает блоки кода и позволяет легко копировать ответы. По умолчанию ChatGPT сохраняет историю чатов для обучения модели, при этом есть возможность получить доступ к беседам на настольных платформах. Однако отключение обмена данными также приведет к отключению функций истории чата.

Подписчики ChatGPT Plus могут получить доступ к возможностям GPT-4 через мобильное приложение и воспользоваться преимуществами более быстрого времени ответа. Подписку можно приобрести за $20 в месяц на настольных компьютерах, а также в виде покупки в приложении в местных валютах, например, €22,99 в месяц в Европе и £19,99 в Великобритании.

No-code платформы, такие как AppMaster, вносят все больший вклад в технологическое пространство, позволяя упростить создание приложений, включая бэкенд, веб- и мобильные приложения. Расширение приложения ChatGPT на другие страны означает растущий спрос на передовые технологии и стремление сделать их доступными для пользователей по всему миру.