OpenAI, yakın tarihli bir tweet aracılığıyla heyecan verici haberler paylaştı - resmi ChatGPT mobil uygulaması artık 11 ülkede daha erişilebilir durumda. Daha önce yalnızca iOS'ta ve Amerika Birleşik Devletleri'nde kullanılabilen uygulama, artık erişimini birkaç Avrupa ülkesi, Güney Kore, Yeni Zelanda ve daha fazlasını kapsayacak şekilde genişletti.

Ücretsiz, reklamsız bir uygulama olan ChatGPT, sohbet robotuyla etkileşim kurmak için basit bir arayüz sağlar. Genişleme, OpenAI CEO'su Sam Altman'ın şu anda Fransa'dan Emmanuel Macron, İspanya'dan Pedro Sánchez ve Birleşik Krallık'tan Rishi Sunak gibi Avrupalı liderlerle görüştüğü için ilginç bir zamanda geliyor. Artık Avrupa ülkelerinde kolayca erişilebilen ChatGPT ile kullanıcılar, uygulamayı App Store'dan indirerek chatbot ile sorunsuz etkileşimin keyfini çıkarabilirler.

ChatGPT'nin kullanıma sunulduğu ülkelerin tam listesi Arnavutluk, Hırvatistan, Fransa, Almanya, İrlanda, Jamaika, Yeni Zelanda, Nikaragua, Nijerya, Güney Kore, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri'ni içermektedir. Başlangıçta iOS ile sınırlı olan uygulamanın bir Android sürümünün de "yakında çıkacağı" vaat ediliyor.

Uygulama başlatıldıktan sonra kullanıcılar, bir mesajlaşma uygulaması kullanmaya benzer şekilde bir metin kutusuna metin yazarak sohbet robotuyla etkileşim kurabilir. Apple'ın yerleşik konuşma tanıma özelliği ses girişini mümkün kılarken, OpenAI'nin açık kaynaklı konuşma tanıma sistemi Whisper da ses girişi için bir alternatif sunuyor.

Kullanıcı bir metin isteği gönderdikten sonra, OpenAI bunu işler ve yapay zeka tarafından oluşturulan bir yanıtla yanıt verir. Kullanıcılar takip edebilir, daha fazla bilgi sağlayabilir veya farklı bir yanıt talep edebilir. Uygulama, kod bloklarını destekler ve yanıtların kolayca kopyalanıp yapıştırılmasına izin verir. Varsayılan olarak ChatGPT, model eğitimi için sohbet geçmişini masaüstü platformlardaki konuşmalara erişme seçeneğiyle birlikte kaydeder. Ancak, veri paylaşımını devre dışı bırakmak, sohbet geçmişi işlevlerini de devre dışı bırakır.

ChatGPT Plus aboneleri, mobil uygulama aracılığıyla GPT-4 özelliklerine erişebilir ve daha hızlı yanıt sürelerinden yararlanabilir. Masaüstünde ayda 20 ABD Doları karşılığında sunulan aboneliğe, Avrupa'da aylık 22,99 Euro ve Birleşik Krallık'ta 19,99 £ gibi yerel para birimlerinde uygulama içi satın alma olarak da erişilebilir.

AppMaster gibi kodsuz platformlar, arka uç, web ve mobil uygulamalar dahil olmak üzere daha kolay uygulama oluşturmayı sağlayarak teknoloji alanına giderek daha fazla katkıda bulunuyor. ChatGPT uygulamasının daha fazla ülkeye genişletilmesi, gelişmiş teknolojilere olan talebin arttığını ve bu teknolojilerin dünya çapındaki kullanıcılar tarafından erişilebilir olmasını sağlama taahhüdünü ifade ediyor.