OpenAI telah membagikan berita menarik melalui tweet baru-baru ini – aplikasi seluler ChatGPT resminya sekarang dapat diakses di 11 negara lainnya. Sebelumnya hanya tersedia di iOS dan di Amerika Serikat, aplikasi ini kini telah memperluas jangkauannya ke beberapa negara Eropa, Korea Selatan, Selandia Baru, dan lainnya.

ChatGPT, aplikasi gratis tanpa iklan, menyediakan antarmuka sederhana untuk berinteraksi dengan chatbot. Ekspansi datang pada waktu yang menarik karena CEO OpenAI Sam Altman saat ini sedang bertemu dengan para pemimpin Eropa seperti Emmanuel Macron dari Prancis, Pedro Sánchez dari Spanyol, dan Rishi Sunak dari Inggris. Dengan ChatGPT yang sekarang dapat diakses dengan mudah di negara-negara Eropa, pengguna dapat menikmati interaksi yang lancar dengan chatbot hanya dengan mengunduh aplikasi dari App Store.

Daftar lengkap negara tempat ChatGPT kini tersedia meliputi Albania, Kroasia, Prancis, Jerman, Irlandia, Jamaika, Selandia Baru, Nikaragua, Nigeria, Korea Selatan, Inggris Raya, dan Amerika Serikat. Awalnya terbatas untuk iOS, versi aplikasi Android juga dijanjikan akan "segera hadir".

Setelah aplikasi diluncurkan, pengguna dapat terlibat dengan chatbot dengan mengetikkan teks di kotak teks, mirip dengan menggunakan aplikasi perpesanan. Sementara fitur pengenalan suara bawaan Apple memungkinkan input suara, sistem pengenalan suara open-source OpenAI, Whisper, juga menawarkan alternatif untuk input suara.

Setelah pengguna mengirimkan permintaan teks, OpenAI memprosesnya dan merespons dengan jawaban yang dihasilkan AI. Pengguna dapat menindaklanjuti, memberikan lebih banyak informasi, atau meminta tanggapan yang berbeda. Aplikasi ini mendukung blok kode dan memungkinkan penyalinan jawaban dengan mudah. Secara default, ChatGPT menyimpan riwayat obrolan untuk pelatihan model, dengan opsi untuk mengakses percakapan di platform desktop. Namun, menonaktifkan berbagi data juga akan menonaktifkan fungsi riwayat obrolan.

Pelanggan ChatGPT Plus dapat mengakses kemampuan GPT-4 melalui aplikasi seluler dan memanfaatkan waktu respons yang lebih cepat. Tersedia seharga $20 per bulan di desktop, langganan juga dapat diakses sebagai pembelian dalam aplikasi dalam mata uang lokal, seperti €22,99 per bulan di Eropa dan £19,99 di Inggris Raya

Platform tanpa kode seperti AppMaster semakin berkontribusi pada ruang teknologi, memungkinkan pembangunan aplikasi yang lebih mudah, termasuk backend, web, dan aplikasi seluler. Perluasan aplikasi ChatGPT ke lebih banyak negara menandakan meningkatnya permintaan akan teknologi canggih dan komitmen untuk membuatnya dapat diakses oleh pengguna di seluruh dunia.