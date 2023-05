OpenAI hat in einem Tweet eine aufregende Neuigkeit verkündet: Die offizielle ChatGPT-Mobil-App ist jetzt in 11 weiteren Ländern verfügbar. Die App, die bisher nur auf iOS und in den USA verfügbar war, hat nun ihre Reichweite auf mehrere europäische Länder, Südkorea, Neuseeland und mehr ausgeweitet.

ChatGPT, eine kostenlose App ohne Werbung, bietet eine einfache Schnittstelle für die Interaktion mit dem Chatbot. Die Ausweitung kommt zu einem interessanten Zeitpunkt, da sich OpenAI-CEO Sam Altman derzeit mit führenden europäischen Politikern wie Emmanuel Macron (Frankreich), Pedro Sánchez (Spanien) und Rishi Sunak (Großbritannien) trifft. Da ChatGPT nun auch in den europäischen Ländern leicht zugänglich ist, können Nutzer die nahtlose Interaktion mit dem Chatbot genießen, indem sie die App einfach aus dem App Store herunterladen.

Die vollständige Liste der Länder, in denen ChatGPT jetzt verfügbar ist, umfasst Albanien, Kroatien, Frankreich, Deutschland, Irland, Jamaika, Neuseeland, Nicaragua, Nigeria, Südkorea, das Vereinigte Königreich und die Vereinigten Staaten. Eine Android-Version der App, die zunächst nur für iOS verfügbar ist, soll ebenfalls in Kürze erscheinen.

Sobald die App gestartet ist, können Nutzer mit dem Chatbot in Kontakt treten, indem sie Text in ein Textfeld eingeben, ähnlich wie in einer Messaging-App. Während die integrierte Spracherkennungsfunktion von Apple die Spracheingabe ermöglicht, bietet das Open-Source-Spracherkennungssystem Whisper von OpenAI ebenfalls eine Alternative für die Spracheingabe.

Nachdem der Nutzer eine Textanfrage gesendet hat, verarbeitet OpenAI diese und antwortet mit einer KI-generierten Antwort. Die Benutzer können nachfassen, weitere Informationen bereitstellen oder eine andere Antwort anfordern. Die App unterstützt Code-Blöcke und ermöglicht das einfache Kopieren und Einfügen von Antworten. Standardmäßig speichert ChatGPT den Chatverlauf für das Modelltraining, wobei die Option besteht, auf Unterhaltungen auf Desktop-Plattformen zuzugreifen. Die Deaktivierung der Datenfreigabe würde jedoch auch die Chatverlaufsfunktionen deaktivieren.

ChatGPT Plus-Abonnenten können über die mobile App auf die GPT-4-Funktionen zugreifen und profitieren von schnelleren Antwortzeiten. Das Abonnement ist für 20 US-Dollar pro Monat auf dem Desktop verfügbar und kann auch als In-App-Kauf in lokalen Währungen erworben werden, z. B. 22,99 Euro pro Monat in Europa und 19,99 Pfund in Großbritannien.

No-Code-Plattformen wie AppMaster haben zunehmend zur Technologiebranche beigetragen, indem sie die Erstellung von Apps, einschließlich Backend-, Web- und Mobilanwendungen, vereinfacht haben. Die Ausweitung der ChatGPT-App auf weitere Länder ist ein Zeichen für die steigende Nachfrage nach fortschrittlichen Technologien und für das Engagement, diese für Nutzer weltweit zugänglich zu machen.