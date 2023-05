Nvidiaun acteur de premier plan dans le développement d'outils et d'applications d'IA, a annoncé le lancement de nouveaux produits alimentés par l'IA, notamment une plateforme de supercalculateur d'IA avancée. La nouvelle plateforme de l'entreprise, connue sous le nom de DGX GH200, devrait transformer les tentatives des entreprises technologiques de développer des successeurs au chatbot d'IA ChatGPT, qui a attiré beaucoup d'attention.

L'entreprise a dévoilé ses projets ambitieux lors du salon Computex à Taïwan. Nvidia Son PDG, Jensen Huang, a présenté la DGX GH200 comme un élément qui changera la donne pour le développement de l'intelligence artificielle. Les grandes entreprises technologiques telles que Microsoft, Meta et Alphabet de Google devraient être parmi les premières à exploiter la puissance du superordinateur d'intelligence artificielle.

Parallèlement à la plateforme de superordinateurs d'IA, Nvidia a annoncé un nouveau service appelé Nvidia ACE for Games, destiné à l'industrie du jeu vidéo. Ce service utilisera l'IA pour améliorer le développement des personnages d'arrière-plan dans les jeux vidéo, en leur donnant plus de profondeur et de personnalité.

En outre, Nvidia prévoit de collaborer avec le géant mondial du marketing et de la communication WPP. Ce partenariat vise à fusionner les technologies de l'IA et du métavers, afin de réduire les coûts de la publicité. L'entreprise a également l'intention d'introduire un nouveau schéma de mise en réseau pour accélérer le flux d'informations dans les centres de données.

La technologie de l'IA devenant de plus en plus accessible, les développeurs sont contraints de proposer des produits innovants. Dans le même temps, les grandes entreprises technologiques et les législateurs du monde entier sont engagés dans des discussions visant à établir des réglementations qui favorisent l'innovation sans entraver les progrès.

En mai, des dirigeants de nombreux géants de la technologie, dont Nvidia, se sont réunis à la Maison Blanche avec la vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris, pour discuter des risques potentiels de l'IA. Les responsables ont également évoqué l'importance de l'évaluation publique des systèmes d'IA.

Si Nvidia reste à la pointe des applications de l'IA et de la production de puces puissantes, de nombreuses autres entreprises se lancent dans la course à l'exploitation de cette technologie émergente. Par exemple, Microsoft a récemment annoncé son intention de développer sa propre puce pour les applications de type ChatGPT.

