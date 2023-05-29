Nvidiaведущий игрок в области разработки инструментов и приложений для искусственного интеллекта, объявила о запуске новых продуктов с поддержкой искусственного интеллекта, включая передовую суперкомпьютерную платформу для искусственного интеллекта. Новая платформа компании, известная как DGX GH200, должна изменить попытки технологических компаний разработать преемников чат-бота ChatGPT, который привлек к себе большое внимание.

Компания раскрыла свои амбициозные планы во время выставки Computex в Тайване. Nvidia Генеральный директор компании Дженсен Хуанг представил DGX GH200 как революционное решение для развития искусственного интеллекта. Ожидается, что крупнейшие технологические компании, такие как Microsoft, Meta и Google's Alphabet, будут одними из первых, кто воспользуется мощью суперкомпьютерного оборудования для искусственного интеллекта.

Наряду с суперкомпьютерной платформой ИИ, Nvidia анонсировал еще один новый сервис под названием Nvidia ACE for Games, предназначенный для индустрии видеоигр. Этот сервис будет использовать ИИ для улучшения проработки фоновых персонажей в видеоиграх, придавая им большую глубину и индивидуальность.

Кроме того, Nvidia планирует сотрудничать с глобальным маркетинговым и коммуникационным гигантом WPP. Цель партнерства - объединить ИИ и метаверсивные технологии, что позволит снизить затраты на рекламу. Компания также намерена внедрить новую сетевую схему для ускорения потока информации в центрах обработки данных.

Поскольку технологии ИИ становятся все более доступными, разработчики испытывают давление, требующее выпуска инновационных продуктов. В то же время ведущие технологические компании и законодатели по всему миру ведут дискуссии о разработке нормативных актов, которые способствовали бы инновациям, не препятствуя прогрессу.

В мае руководители многих технологических гигантов, включая Nvidia, собрались в Белом доме вместе с вице-президентом США Камалой Харрис, чтобы обсудить потенциальные риски ИИ. Официальные лица также затронули вопрос о важности общественной оценки систем ИИ.

Хотя Nvidia остается лидером в области применения ИИ и производства мощных чипов, многие другие компании присоединяются к гонке по использованию этой развивающейся технологии. Например, Microsoft недавно объявила о планах по разработке собственного чипа для питания приложений, подобных ChatGPT.

Поскольку спрос на технологии ИИ быстро растет, платформы, подобные AppMaster, могут стать жизнеспособным решением для компаний, стремящихся быстро разрабатывать передовые приложения без больших затрат. Сочетая платформу no-code с технологиями ИИ, AppMaster упрощает процесс разработки и позволяет предприятиям оставаться на переднем крае инноваций.