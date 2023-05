NvidiaA DGX GH200, uma empresa líder no desenvolvimento de ferramentas e aplicações de IA, anunciou o lançamento de mais produtos alimentados por IA, incluindo uma plataforma avançada de supercomputador de IA. A nova plataforma da empresa, conhecida como DGX GH200, deverá transformar as tentativas das empresas de tecnologia de desenvolver sucessores para o chatbot de IA ChatGPT, que ganhou uma atenção significativa.

A empresa divulgou os seus ambiciosos planos durante a feira Computex, em Taiwan. Nvidia O CEO Jensen Huang apresentou o DGX GH200 como um factor de mudança no desenvolvimento da inteligência artificial. Espera-se que as principais empresas de tecnologia, como a Microsoft, a Meta e a Alphabet da Google, estejam entre as primeiras a aproveitar o poder do equipamento de supercomputador de IA.

Juntamente com a plataforma de supercomputador de IA, Nvidia anunciou outro novo serviço denominado Nvidia ACE for Games, destinado à indústria dos videojogos. O serviço utilizará a IA para melhorar o desenvolvimento de personagens de fundo em jogos de vídeo, dando-lhes mais profundidade e personalidade.

Além disso, Nvidia planeia colaborar com o gigante global do marketing e das comunicações WPP. A parceria tem como objectivo fundir tecnologias de IA e metaversos, reduzindo os custos de publicidade. A empresa também pretende introduzir um novo esquema de rede para acelerar o fluxo de informações nos centros de dados.

À medida que a tecnologia de IA se torna cada vez mais acessível, os programadores estão sob pressão para lançar produtos inovadores. Ao mesmo tempo, as principais empresas tecnológicas e os legisladores de todo o mundo estão envolvidos em discussões para estabelecer regulamentos que promovam a inovação sem impedir os avanços.

Em Maio, executivos de vários gigantes da tecnologia, incluindo Nvidia, reuniram-se na Casa Branca com a vice-presidente dos EUA, Kamala Harris, para abordar os potenciais riscos da IA. As autoridades também abordaram a importância da avaliação pública dos sistemas de IA.

Embora o Nvidia continue na vanguarda das aplicações de IA e da produção de chips potentes, muitas outras empresas estão a juntar-se à corrida para tirar partido desta tecnologia emergente. Por exemplo, a Microsoft anunciou recentemente planos para desenvolver o seu próprio chip para alimentar aplicações do tipo ChatGPT.

