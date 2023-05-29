أعلنت Nvidia ، وهي شركة رائدة في تطوير أدوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي ، عن إطلاق المزيد من المنتجات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي ، بما في ذلك منصة متقدمة للحاسوب الفائق بالذكاء الاصطناعي. تم تعيين النظام الأساسي الجديد للشركة ، والمعروف باسم DGX GH200 ، على تحويل محاولات شركات التكنولوجيا لتطوير خلفاء إلى chatbot ChatGPT ، والذي حظي باهتمام كبير.

كشفت الشركة عن خططها الطموحة خلال معرض Computex في تايوان. قدم الرئيس التنفيذي لشركة Nvidia Jensen Huang DGX GH200 كمغير قواعد اللعبة لتطوير الذكاء الاصطناعي. من المتوقع أن تكون شركات التكنولوجيا الكبرى مثل Microsoft و Meta و Alphabet من Google من بين أوائل الشركات التي تستخدم قوة أجهزة الكمبيوتر العملاقة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي.

إلى جانب منصة الكمبيوتر الفائق AI ، أعلنت Nvidia عن خدمة جديدة أخرى تسمى Nvidia ACE للألعاب ، تستهدف صناعة ألعاب الفيديو. ستستخدم الخدمة الذكاء الاصطناعي لتعزيز تطوير شخصيات الخلفية في ألعاب الفيديو ، مما يمنحها مزيدًا من العمق والشخصية.

علاوة على ذلك ، تخطط Nvidia للتعاون مع عملاق التسويق والاتصالات العالمي WPP. تهدف الشراكة إلى دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي وتقنيات metaverse ، وتقليل تكاليف الإعلان. كما تعتزم الشركة تقديم مخطط شبكات جديد لتسريع تدفق المعلومات داخل مراكز البيانات.

مع ازدياد إمكانية الوصول إلى تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ، يتعرض المطورون لضغوط لدفع المنتجات المبتكرة. في الوقت نفسه ، تشارك شركات التكنولوجيا الرائدة والمشرعون في جميع أنحاء العالم في مناقشات لوضع اللوائح التي تعزز الابتكار دون إعاقة التقدم.

في مايو ، اجتمع مسؤولون تنفيذيون من العديد من عمالقة التكنولوجيا ، بما في ذلك Nvidia ، في البيت الأبيض مع نائب الرئيس الأمريكي كامالا هاريس لمعالجة المخاطر المحتملة للذكاء الاصطناعي. كما تطرق المسؤولون إلى أهمية التقييم العام لأنظمة الذكاء الاصطناعي.

بينما لا تزال Nvidia في طليعة تطبيقات الذكاء الاصطناعي وإنتاج الرقائق القوية ، تنضم العديد من الشركات الأخرى إلى السباق للاستفادة من هذه التكنولوجيا الناشئة. على سبيل المثال ، أعلنت Microsoft مؤخرًا عن خطط لتطوير شريحة خاصة بها لتشغيل تطبيقات شبيهة بـ ChatGPT.

مع تزايد الطلب على تقنية الذكاء الاصطناعي بسرعة ، يمكن لمنصات مثل AppMaster أن توفر حلاً قابلاً للتطبيق للشركات التي تسعى إلى تطوير التطبيقات المتطورة بسرعة دون تكبد تكاليف باهظة. من خلال الجمع بين النظام الأساسي الذي لا يحتوي على رمز وتقنيات الذكاء الاصطناعي ، يبسط AppMaster عملية التطوير ويمكّن المؤسسات من البقاء في طليعة الابتكار.